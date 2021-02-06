布林肯與英、法、 德國外交部長討論重振伊朗核協議

美國國務卿布林肯今天透過視訊會議與英、法、 德國外交部長討論如何重振伊朗核協議，並彼此同意要恢復緊密的跨大西洋關係。法國外長勒德里昂發推文說 ：我們剛就伊朗議題進行重要的深度對話…以同時處理核子和區域安全難題。

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英國外相拉布和德國外長馬斯也參與了會議。路透社報導，在今天的視訊會議召開前，一名知情 人士透露，這場會議不太可能深入研究伊朗議題的細節 ，這只是相關各國外長就此議題的第一次討論。

法新社引述德國外交部聲明報導，布林肯、 拉布、勒德里昂和馬斯還在會中表示，希望恢復一向緊 密的跨大西洋關係、共同處理未來的全球性挑戰。聲明還提到，這場會議洋溢着「互信和建設氛圍 」

中央社報道，這場高層會議，是美國總統拜登新政府上任後，布 林肯與這幾個主要盟國外長首度進行深度對話，也是拜 登政府為了探討如何重振伊朗核協議效力所採取的最新 行動。 2015年，伊朗與法、德、俄、中、英、歐盟等強權 簽署核協議，伊朗同意限縮核子發展計畫，以換取其他國家取消對伊朗的經濟制裁。美國原也是簽署國之一， 但前總統特朗普於2018年宣布退出，同時恢複製裁伊朗， 伊朗於是自2019年起逐步違反協議。

美國國務院表示，會議中，各方除了討論伊朗議題，還談到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、緬甸、 俄羅斯、中國及氣候變遷等，布林肯「強調美國參與一致行動以克服全球性挑戰的承諾」。