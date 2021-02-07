日美澳印就舉行線上首腦會議展開協調

目前，日本、美國、澳大利亞和印度四國就在線舉行首次首腦會議展開了協調。如果四國首腦實現了首次線上首腦會談，將為史上第一次。四國將建立“美國印度太平洋政策的基礎”，以此對應在南海和東海活動頻繁的中國、目前日美澳都表現出了積極的態度，如果印度也積極參與，四國首腦會談將在近期得以實現。

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四國將以實現“自由開放的印度洋和太平洋”為目標，主張“航行自由”。

為了對應在新冠疫情後一花獨放的中國，美方已向四國呼籲舉行首腦會議。目前取決於在對華政策上與其他三國保稍微距離的印度是否同意四國舉行會談。中國對四國合作顯示出很強的警惕感，預計若首腦會議舉行，將強烈反對。

四國框架最早是前安倍晉三提出來的，他在2006年7月出版的著作《走向美麗之國》中指出：如果日、美、澳、印四國首腦或外交部長能在一起開會，討論從戰略的觀點出發，將我們的普世價值觀（自由、民主主義、基本人權、法律的統治）為亞洲共有，那將使多麼好的事呀！

印度海軍、日本海上自衛隊、美國海軍、澳大利亞海軍參加的“馬拉巴爾”聯合訓練將去年於11月3在印度東部的維沙卡帕特南海面舉行。強烈刺激中國神經。

四國外長會議自2019年9月以來舉行了兩次，是迄今的最高級別。日本首相菅義偉1月28日凌晨與美國總統拜登舉行電話會談，雙方就加強合作以進一步強化日美同盟關係達成共識。正式啟動了新時代的對美外交。並商定推進該框架。

拜登在本月4日的講話中指出中國是“最嚴峻的競爭對手”，強調中方加強了與美國對抗的野心。他還表示考慮與同盟國加強合作，推進對華政策。

日本政策研究大學院大學校長田中明彥等創立的產官學研究會--“印度太平洋合作研究會”，去年10月29日向日本外務省提交了一份文件，建議將“自由開放的印度太平洋”構想具體化，還提出為了應對中國的崛起，應該舉行日美印澳四國首腦峰會，並探討將來讓英國和法國也加入進來。