世衛組織專家組組長：病毒由實驗室泄露可能性極低

中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組2月9日召開新聞發布會。會上，世衛組織專家組組長安巴雷克（Peter Ben Enbarek）表示，關於實驗室病毒泄露的說法是極為不可能的，未來將不會就此進行研究。

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據悉，參加該發布會的三位專家是中國前國家衛健委體制改革司司長、現任清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長、萬科講席教授梁萬年、世界衛生組織丹麥籍科學家彼安巴雷克（Peter Ben Enbarek）和荷蘭籍病毒學家庫普曼斯（Marion Koopmans）。按照中國與世衛組織2020年7月商定的工作任務書（TOR），世衛組織在新冠疫情已知同年1月暴發後，時隔近一年派出國際專家組2021年1月14日抵達武漢，與中方專家組成聯合專家組，並分為流行病學、分子溯源、動物與環境三個小組，共同開展溯源工作。

會上，安巴雷克列出了新冠病毒傳到人身上的四個假說。其中，通過中間宿主將病毒引入人類，即先感染離人類關係較近的動物，而後再感染給人，這樣的路徑是最有可能的。此外，通過冷鏈食物的渠道感染人，也較為可能。他表示，關於實驗室病毒泄露的說法是極為不可能的，未來將不會就此進行研究。

安巴雷克說，世衛組織小組的工作發現了新的信息，但沒有顯著改變他們對疫情的看法。他在這場近3個小時的記者會上說，“從什麼原始動物物種一直到華南市場，可能走了一條非常漫長而曲折的道路，其中還涉及到跨境移動。”他稱，確定新冠病毒來源的工作指向蝙蝠中的天然宿主，但它們不太可能在武漢。

安巴雷克說，調查人員還在尋找中國的血液樣本，這些樣本可能表明病毒的流通時間比最初想象的要早。他說，“在試圖了解2019年12月的情況時，我們開始了非常詳細和深刻的搜索，尋找其他可能被遺漏的病例，2019年早些時候的病例”。他稱，“而結論是我們沒有發現武漢或其他地方，在2019年12月之前有可能與新冠病毒（COVID-19）病例有關的大面積暴發的證據。”

與會的，聯合專家考察組中方組長梁萬年稱，“2019下半年武漢市未出現未被識別的新冠病毒循環。同期湖北4500多份早期樣本回顧，也未有相關發現”。他在介紹分子流行病學的溯源研究結果時稱，“沒有證據顯示，在2019年12月前在武漢市就有疫情傳播。”

安巴雷克說，“病毒從實驗室泄露的可能性，這一直是陰謀論的主題是極不可能的，不需要進一步研究。”梁萬年會上提出，此次聯合研究屬於SARS、新冠病毒全球溯源研究的中國部分，基於全球和中國過去科學家的研究基礎所形成的研究報告，將為其他國家、地區的溯源工作奠定基礎。他說，“這說明我們不能排除它（病毒）在其他地區傳播，而傳播的情況沒有報告”。

安巴雷克表示，武漢採樣的新冠病毒基因序列與蝙蝠身上新冠病毒存在高度相似。華南海鮮市場主要售賣冷凍、海鮮以及動物養殖產品。今後將會在全國各地以及進口食品方等供應鏈方面做進一步研究。