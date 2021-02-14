緬甸斷網部署軍隊 聯合國稱相當於朝自己的人民宣戰

2月14日仰光街頭國防軍總司令敏昂萊的頭像在地上被畫上紅叉

2月14日星期天，法新社仰光站消息稱，繼上周末斷網，未能平息民眾怒火之後，緬甸目前再次出現斷網現象，並且在各地部署軍隊，嚴密戒備反抗。早些時候，安全部隊為了驅散該國北部的遊行示威而開火（暫時不清楚是橡膠子彈還是真正的子彈）。

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根據這一消息，緬甸軍政府最近加強力度，試圖平息要求昂山素季回歸的人群的涌動。本次斷網不久之前，社交媒體上直播畫面顯示出，軍用車輛和士兵正在通過緬甸的一些區域。網絡安全與互聯網管理監督組織NetBlocks指出，“來自緬甸政府的斷網指令幾乎讓緬甸全境掉線”。

法新社指出，在緬甸克欽邦的首府密支那，人們擔心流傳的消息，擔心電網會被掐斷，因此聚集起來。為了阻止人們聚集，軍隊曾朝眾人發射催淚瓦斯，之後開火，一名現場記者表示，暫時不清楚警察開火使用的是橡膠子彈，還是真正的子彈。當地媒體表示，現場衝突當中至少有5名記者被捕，發布的一些照片顯示，有一些人受傷。

對此，美國，英國和歐盟使館聯合發出了一份聲明，呼籲緬甸安全不對不要傷害平民，聯合聲明指出，“三方呼籲緬甸安全部隊不向示威者使用暴力，示威者正在抗議他們的合法政府遭到推翻”。聯合國緬甸人權問題特別報告員湯姆-安德魯斯表示，軍政府強化管制，正是其“絕望的體現，相當於朝自己的人民宣戰”。他在推特上寫道：“當心，你們將被追究責任”。