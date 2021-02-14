英國新冠疫苗注射人數階段達標全球領先 “要一針一針打敗病毒”

截至2月14日星期日，英國已經在10個星期當中，為超過1500萬民眾注射了新冠疫苗，階段性達標。首相約翰遜對此向全英國道賀。

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約翰遜表示，“英國完成了一次非凡的壯舉”，“面對疫情，仍然道阻且長，但取得了這一成果之後，我知道，我們可以懷揣着巨大的信心，朝前走”。

根據英國衛生部的調查數據，截至本周六晚間，英國已經為1506萬2189人注射了第一劑新冠疫苗，53萬7715人已經接種了第二針疫苗。飽受疫情治理詬病的約翰遜曾經設下雄心勃勃的計畫：他要在二月中旬，為全英國至少1500萬名被認為是四大重點人群的民眾，接種疫苗，其中四大重點人群指的是年滿70歲的老年人，養護機構的居民與工作人員，英國國家醫療服務體系的工作人員，還有臨床意義上被認定面對病毒極其脆弱的人群。

根據統計，約翰遜的這個目標，已經達到了。他表示，接下來將朝着下一個階段的目標行進，將從下周一開始，給年齡介於65歲到69歲之間的人群，以及臨床意義上被認為對新冠病毒脆弱的群體注射疫苗。這兩個群體當中，已經有120萬人接到了注射疫苗的邀請。這一階段目標完成之後，英國希望在今年九月之前，為所有50歲以上的民眾注射疫苗。英國衛生部長馬特-漢考克表示：“疫苗就是我們通往自由的道路，我們會一針一針，打敗病毒”。作為受新冠打擊最嚴重的歐洲國家，英國在首相約翰遜罕見的成功帶領之下，已經走在全球疫苗注射民眾比率的最前端，近幾周以來，感染率顯著下降。