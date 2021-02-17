世衛宣布 全球新冠確診新增病例減少16%

世界衛生組織宣布，全球新冠病毒新增感染人數已連續第五周下降。 最新報告顯示的新增確診人數，只有此前1月4日那周記錄500萬新增病例的一半。

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世界衛生組織（WHO）2月16日周二晚上宣布，根據上周全球的新冠病毒Covid-19確診的新增病例，案件數下降了16％，也就是新增病例為270萬件。

根據世界衛生組織每周流行病學更新，根據截至周日的數據，報告指出的新冠病毒患者的新增死亡人數也較前一周下降了

世衛組織所計算的全球六個區域中，有五個區域的報告顯示，新增病例以兩位數的速度下降；只有中東的地中海地區的新增病例，增加了7％。

上周，新增病例數量在非洲及西太平洋地區都下降了20％，歐洲下降18％、美洲下降16％、東南亞下降了13％ 。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一也指出，全球新冠病毒新增感染人數已經是連續第五周下降。 這個新增感染數目只有此前1月4日那一周記錄500萬新增病例的一半

他說，這表明了即使存在新冠病毒變種嚴峻問題，但其實只要簡單遵守那些防疫公共衛生措施就能奏效。

他還說：“現在重要的是我們如何應對這一趨勢。 新冠病毒之火沒有撲滅，但我們縮減了火災的範圍。 但如果我們停止在任何方面與它作戰，那麼新冠病毒將重新大力反撲。”