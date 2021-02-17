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世衛宣布 全球新冠確診新增病例減少16%

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'The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back,' said WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus
'The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back,' said WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus Christopher Black World Health Organization/AFP
作者： 珍妮特
4 分鐘

世界衛生組織宣布，全球新冠病毒新增感染人數已連續第五周下降。 最新報告顯示的新增確診人數，只有此前1月4日那周記錄500萬新增病例的一半。

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世界衛生組織（WHO）2月16日周二晚上宣布，根據上周全球的新冠病毒Covid-19確診的新增病例，案件數下降了16％，也就是新增病例為270萬件。

根據世界衛生組織每周流行病學更新，根據截至周日的數據，報告指出的新冠病毒患者的新增死亡人數也較前一周下降了

世衛組織所計算的全球六個區域中，有五個區域的報告顯示，新增病例以兩位數的速度下降；只有中東的地中海地區的新增病例，增加了7％。

上周，新增病例數量在非洲及西太平洋地區都下降了20％，歐洲下降18％、美洲下降16％、東南亞下降了13％ 。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一也指出，全球新冠病毒新增感染人數已經是連續第五周下降。 這個新增感染數目只有此前1月4日那一周記錄500萬新增病例的一半

他說，這表明了即使存在新冠病毒變種嚴峻問題，但其實只要簡單遵守那些防疫公共衛生措施就能奏效。

他還說：“現在重要的是我們如何應對這一趨勢。 新冠病毒之火沒有撲滅，但我們縮減了火災的範圍。 但如果我們停止在任何方面與它作戰，那麼新冠病毒將重新大力反撲。”

 

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