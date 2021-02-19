美國正式重返《巴黎氣候協定》

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月19日宣布，美方正式重新加入應對全球氣候變化的《巴黎協定》。

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布林肯周五在推特上寫道，“今天是我們應對氣候危機的好日子，因為美國再次成為《巴黎協定》的締約國。我們減少排放的工作已經開始，我們將不失時機地與我們在世界各地的夥伴接觸，以建立我們的全球復原力。”他在美國國務院發表的聲明中表示，“1月20日，拜登總統上任第一天，就簽署了讓美國重新加入《巴黎協定》的文書。根據協定條款，美國今天再次正式成為締約方。”

布林肯稱，“《巴黎協定》是一個前所未有的全球行動框架。我們知道這一點，因為我們幫助設計了它並使它成為現實。它的目的既簡單又廣泛：幫助我們所有人避免災難性的地球變暖，並在世界各地建立應對我們已經看到的氣候變化影響的復原力。”他說，“現在，儘管我們在2016年加入了《協定》，今天我們重新加入《協定》意義重大，但我們在未來幾周、幾個月和幾年的工作更加重要。”布林肯稱，“你們已經看到並將繼續看到我們將氣候變化納入我們在各個層面最重要的雙邊和多邊對話中。在這些對話中，我們在問其他領導人：我們如何才能一起做得更多？”

布林肯表示，“氣候變化和科學外交再也不能成為我們外交政策討論中的 ‘附加物’。應對氣候變化的真正威脅和聽取科學家的意見是我們國內和外交政策優先事項的核心。它在我們討論國家安全、移民、國際衛生工作以及經濟外交和貿易談判中至關重要。”他稱，“我們正在各條戰線上與世界重新接觸，包括在4月22日的總統氣候峰會上。在更遠的地方，我們非常期待與聯合王國和世界其他國家合作，使第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）取得成功。”

此前，美國在奧巴馬總統執政時期於2016年4月22日簽署了《巴黎協定》，並於2016年9月3日表示同意接受該協定的約束。特朗普政府隨後在2019 年 11 月 4 日通知作為這一協定保存人的聯合國秘書長古特雷斯，表示正式退出2015年12月12日通過的《巴黎協定》。根據《巴黎協定》第28條第1款的規定，協議簽署國可以在簽署協定三年後通過向秘書長發出書面通知退出該協定。根據這一規定，美國於去年11月4日正式退出《巴黎協定》。