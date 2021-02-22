澎湃：“毅力”號發回火星表面高清視頻和聲音？假！

微博上廣泛流傳一段視頻，聲稱是“毅力”號發回的火星表面視頻和聲音。據澎湃消息，經核查，不可信。美國“毅力”號火星探測車2月18日安全着陸火星後，簡體中文社交網絡流傳一段據稱是“毅力”號發回的火星表面視頻和聲音。視頻中，火星表面類似戈壁灘，同時還有隱隱的類似風的聲音。

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經核查，“毅力”號目前尚未發回視頻或音頻，這一段視頻來自之前的“好奇”號火星探測車，音頻來自“洞察”號火星登陸器探測到的火星內部地震的信號。

美國航空航天局(NASA)的“毅力”號(Perseverance)火星探測車於美國東部時間2月18日下午3點55分在火星按時安全着陸。

1，“毅力”號發回視頻或音頻了嗎？

NASA官網顯示，截至本文發布時，“毅力”號只發回了靜態圖像，還沒有從火星發回任何視頻或音頻。

2，這段火星視頻來自哪裡？

使用圖片反搜工具搜索，可以發現，微博上流傳的這段視頻來自“好奇”號（Curiosity）火星探測車。

NASA於2011年發射“好奇”號至火星，並於2012年8月成功着陸，從此開啟屬於它的火星探索之旅。

2020年3月4日，NASA公開了有史以來最為清晰的火星地貌全景照，它是由“好奇”號於2019年11月24日至12月1日拍攝的1200多張圖像合成，高達18億像素。為了保持照片的光影一致，在這期間“好奇”號必須在中午到下午2點之間完成拍照任務。

此次拍攝地點為火星的夏普山（Mount Sharp）格倫托里頓（Glen Torridon）區域，該區域的沉積岩當中富含黏土礦物（clay mineral）。圖中包含許多細節，如火星的地貌、隕石坑及遠處蓋爾撞擊坑（Gale）的火山口邊緣等，“好奇”號探測車也清晰可見。

3，這段火星音頻來自哪裡？

微博上流傳的這段視頻的聲音來源，應該來自“洞察”號（InSight）火星登陸器。

2019年4月23日，NASA宣布，“洞察”號火星登陸器首次探測到源自火星內部的微弱震動信號，其很可能源於火星地震。這一信號是由“洞察”號登陸器上的內部結構地震實驗裝置（SEIS）在2019年4月6日，也就是登陸器登陸火星後的第128個火星日（Sol）探測到的，因此NASA將其稱為Sol 128。

NASA稱，Sol 128信號不是由火星地表之上的力量（例如風）引起的，而是源自火星內部。

SEIS是為“洞察”號任務專門設計的地震儀（下圖），由法國航天局國家空間研究中心提供，用於探測記錄火星地震或流星撞擊產生的地震波，向科學家提供火星地層內部的相關信息。但是，“洞察”號錄製的並非真實的聲音，而是震動信號，經過調整頻率和音量後，才能成為人耳能聽到的聲音。

而“毅力”號則裝備了2個高靈敏度麥克風，將成為第一個可以從火星上傳回真實聲音的探測器。NASA曾在2020年11月公布一段“毅力”號飛往火星途中的聲音片段。NASA說，這是2020年10月19日工作人員檢查飛船上的相機、麥克風系統的時候下載的一段60秒的錄音。

NASA已經承諾在未來數天公開更多照片，並可能分享着陸時的錄音。

“毅力”號目前尚未發回視頻或音頻。微博上流傳的這段火星表面的視頻和聲音，並非來自“毅力”號火星探測車，而是分別來自之前的“好奇”號和“洞察”號。