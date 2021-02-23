臉書樂見澳洲修法將恢復新聞頁面 谷歌也重允在美國刊登政治廣告

澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）周二表示，臉書將恢復澳洲新聞頁面，此前澳洲政府對一項法律提案提出了修訂。該法案旨在迫使科技巨頭為其平台上顯示的媒體內容付費。此外，風頭過後，谷歌也將於24日重刊美國的政治廣告。

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法新社報道稱，在澳洲政府推出立法，挑戰臉書和谷歌在新聞內容市場的主導地位後，澳洲和臉書陷入了持續一周多的僵局。

臉書上周封鎖了所有新聞內容和幾個州政府和緊急部門賬號。

但弗呂登貝格與臉書執行長紮克伯格周末進行一連串談話後，雙方達成讓步協議。

據悉，澳洲將提出四項修正，其中包括對強制仲裁機制的修改，這種機制是在科技巨頭無法與出版商就新聞內容的公平支付達成協議時使用的。

臉書在網絡上發布聲明稱：“我們感到滿意的是，澳洲政府已經同意了一些改變和保證，這解決了我們的核心擔憂...”

報道說，這個問題在國際上受到廣泛關注，因為加拿大和英國等其他國家也在考慮類似立法。

與此同時，路透社說看到的一封發給廣告客戶的電郵，谷歌將從2月24日起恢復接受在美國刊登政治廣告。

谷歌在1月爆發美國國會大廈暴力事件後與美國總統就職典禮前，暫停刊登政治廣告。

“我們將繼續嚴格執行我們的廣告政策，嚴格禁止可能嚴重危害對選舉或民主進程信賴的明顯虛假信息，” 一名公司發言人表示，證實了上述舉措。

新聞網站Axios率先報導了此一進展。

不止谷歌，臉書也在去年11月3日大選後暫停刊登政治廣告，僅在本月稍早美國喬治亞州參議員決選期間短暫開放刊登。對於何時解禁，臉書並未立即回應置評要求。