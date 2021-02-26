中印外長通話 同意建熱線 印媒怎麼報？

中國外長王毅與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）周四2月25日通了電話。兩國外長同意雙方建立熱線，強調在去年邊境危機後，“及時”溝通的重要性。印方強調，邊界和平與兩國其他方面的發展不能脫鉤。

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據《印度報》（The Hindu）報道，印度外交部表示，在周四的75分鐘通話中，兩位部長“討論了拉達克東部（LAC）沿線的局勢，也討論了與中印整體關係有關的問題”。印度外交部發布的一份聲明稱，在這次通話中，兩國外長“同意保持聯繫，並建立熱線”。

該報道說，印度外長重申了去年9月兩國外長會晤時，印方對“中方的挑釁行為和單方改變現狀的企圖 ”所表示的關切。他說：“邊界問題可能需要時間來解決，但包括暴力在內的，對和平與安寧的擾亂，將不可避免地對兩國關係產生破壞性影響。”印度外長還強調，恢復正常狀態首先需要脫離接觸和緩和。“有必要在所有摩擦點脫離接觸。…只有這樣，才能恢復和平與安寧，為我們雙邊關係的發展提供條件。”

這個報道還說，印度向中國明確表示，將兩國關係與邊界危機隔絕分開來是不現實的，並強調在印方看來，邊界的和平是兩國關係其他方面發展的前提。

中國對印度在去年緊張局勢後採取的經濟限制措施進行了抨擊，如禁用中國應用程序和對中國公司採取更嚴格的投資限制。

據中國外交部網站說，中國外長王毅向印度外長蘇傑生表示，去年中印邊境事態的“是非曲直十分清楚”，既往教訓值得深刻汲取。他稱，近期，印度對華政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符合雙方利益。王毅還呼籲“中印兩大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制，合作發展而不是互壘高牆”。