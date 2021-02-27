吳釗燮呼籲全球比照澳洲「自由紅酒」捍衛台灣「自由菠蘿」

台灣外交部長吳釗燮發布推文譴責中國大陸暫停進口台灣菠蘿的措施，呼籲全球理念相近的友人，比照澳洲「自由紅酒」，一同捍衛台灣「自由菠蘿」。

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中國海關總署26日公告，3月起暫停進口台灣菠蘿，國台辦隨後表示，多次從來自台灣的菠蘿驗出有害生物，暫停進口是從源頭防範植物疫情風險的正常措施。

吳釗燮推文指出，中國企圖藉限制進口台灣菠蘿懲罰台灣南部的農民。他援引去年國際間曾聲援澳洲「自由紅酒」(Freedom Wine)，呼籲全球理念相近友人支持台灣，一同捍衛「自由菠蘿」(Freedom Pineapple)。

外交部推文表示，中方禁令無異於蔑視立基於規則的自由公平貿易，呼籲北京撤回禁令。

中國去年宣布對澳洲葡萄酒課徵超過200%的反傾銷關稅後，美國、台灣陸續發聲相挺，呼籲多喝澳洲葡萄酒、對抗中國「以商逼政」的報復性措施。

台灣總統蔡英文26日則在臉書貼文譴責中國大陸，標題是「挺農民，一起吃菠蘿」。她在貼文中說，中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣菠蘿這件事，顯非正常的貿易考慮，她表達譴責。

蔡英文說，她必須嚴正澄清，2020年以來台灣菠蘿出口到對岸的合格率高達99.79%，所有農產品的出口也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。她也提到台灣官方即將推出的加強外銷、鼓勵民眾多吃菠蘿的措施。呼籲農民放心。

明天，蔡英文還將專程南下高雄、親自與嘉南高屏各產區農會主管和產銷代表面對面，了解各個產區面臨的困境，研商因應對策，安撫憂心的農民。

中廣董事長趙少康則表示，大量收購及鼓勵民眾多吃菠蘿都是短期救急的辦法，「民眾多吃菠蘿就會少吃其他水果」，會為其他果農帶來問題。更何況接下來中共當局如果繼續對芒果、蓮霧、釋迦、葡萄柚、柳橙等水果借故禁止輸入，對農民影響巨大，政府也不能天天收購及鼓勵民眾吃水果。

他說，菠蘿只是開始，如果從水果擴大到其他農產品，再擴大到工業產品，受傷害的台灣民眾會更多，他呼籲台灣官方設法跟中共當局儘速恢復對話，化解僵局，解決問題。對於後續恐排山倒海而來的報復行動，他也再次呼籲中共當局，發揮「仁者以大事小」的精神，友愛台灣善良的人民。