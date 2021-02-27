拜登1.9萬億疫情救濟方案在眾院通過

拜登1.9萬億美元疫情全面救濟方案周六2月27日在眾議院通過。贊成票由民主黨人投下，反對票由共和黨人+2名民主黨人投下。共和黨人批該法案跟疫情救濟不沾邊，且“浪費”。另外，提高最低工資部分將被放棄。

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美國眾議院經幾個小時的辯論，在周五到周六夜間，以219票同意，212票（包括兩名民主黨人）反對，通過了拜登這個1.9萬億美元的疫情全面救濟法案。

據法新社說，27日凌晨2點過後不久，民主黨眾議院議長南希-佩洛西說："文本已獲通過"。她的團隊中響起了掌聲。但眾議院通過的這個法案中有關提高最低工資的條款被放棄。該措施規定到2025年，每小時最低工資達到15美元（現在美國聯邦規定的最低工資為4.25美元）。

這個1.9萬億的疫情救濟法案的文本將於下周提交參議院，隨後將回到眾議院，民主黨領導人周五表示，他們指望有足夠的票數通過這個刺激方案，無論是否增加最低工資。拜登之前表示，他將另行推動增加最低工資。

被批浪費

眾議院共和黨人譴責這個龐大的刺激方案就是一個“把錢扔到窗外"的巨額浪費計畫。共和黨少數派領袖凱文-麥卡錫（Kevin McCarthy）指責這個方案不能幫助人們重新就業。

他還說，這個浪費資金的方案跟冠狀病毒疫情一點兒都沾不上邊。“民主黨人自己也對此羞愧，以至於選擇在三更半夜通過這個議案”。

拜登原本希望看到他的這個“拯救美國計畫”在2月初獲得通過。面對拖延，他在本周敦促國會 "快速行動"。