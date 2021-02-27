華盛頓指責沙特王儲“批准”謀殺記者卡舒吉 但決定不予懲罰

美國總統喬-拜登、遇害沙特記者賈邁勒-卡舒吉和沙特王儲穆罕默德-本-薩勒曼，據拜登解密的美國情報報告，沙特王儲批准殺害了卡舒吉。

華盛頓周五2月26日公開指出沙特王儲“批准”殺害沙特異見記者賈邁勒-卡舒吉（Jamal-Khashoggi），但決定對元兇網開一面，以避免與美國在中東的重要盟友"決裂"。

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沙特當局今天宣稱“完全拒絕美國情報部門報告中錯誤和帶有偏見的結論”，同時表示願繼續與華盛頓保持 "堅實有力 "的夥伴關係。

拜登上台後，指示情報部門解密曾被特朗普要求保密的卡舒吉被殺案的報告。這份四頁的文件寫道：“沙特阿拉伯王儲穆罕默德-本-薩勒曼（Mohammed ben Salmane）批准了在土耳其伊斯坦布爾開展的抓捕或殺害沙特記者賈邁勒-卡舒吉的行動。”

沒他的綠燈不可能

該報道強調，這位綽號“MBS”的沙特年輕領導人對該國情報和安全部門有“絕對控制權”，“因此，沒有他開‘綠燈’，開展這樣的行動是非常不可能的”。

該報告還附有一份約20名參與謀殺行動的名單，其中包括與沙特王儲關係密切的前沙特二號情報負責人阿西里將軍（Ahmed al-Assiri）和王儲前顧問卡塔尼（Saoud al-Qahtani）。此二人都已被本國法院洗脫罪名。

在放過沙特王儲後，美國政府宣布對阿西里將軍和卡塔尼領導的"快速反應不對"進行金融制裁。這隻負責保王儲的精銳部隊被指深度參與了卡舒吉謀殺案。

美國國務卿布林肯則禁止76名參與迫害異見人士的沙特人入境美國，並將這個禁令命名為“卡舒吉禁令”（Khashoggi ban）。

儘管沙特阿拉伯王儲穆罕默德-本-薩勒曼是這起謀殺案的主犯，但華盛頓沒有對他施以任何懲罰或制裁。

拜登與沙特老國王通話

喬-拜登上台之前曾表示，由於卡舒吉謀殺案，應將海灣王國沙特視為流氓國家加以排斥。他還承諾讓謀殺案的責任人應該 "承擔後果"。

不過，拜登當上總統後，在周四給沙特老國王撒勒曼打了電話，試圖為雙邊關係排雷。拜登除了讚揚沙特最近釋放了多名政治犯，還向利雅得當局保證，美國將會幫助沙特防衛應對親伊朗武裝組織的打擊。

沙特異見人士賈邁勒-卡舒吉（جمال خاشقجي）是美國《華盛頓郵報》和多個阿拉伯媒體的政治記者。他在2018年10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領館後被一個特工隊謀殺。至今他的屍骨沒有下落。

今天在美國國務卿布林肯的推特下面，有網民留言批評拜登政府放過下令謀殺卡舒吉的沙特王儲，表示，沙特還應對9.11恐怖襲擊造成3000美國人死亡負責。