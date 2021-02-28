歐盟：非常關注對47名香港民主派人士的指控，呼籲立即釋放

香港警方2月28日表示，以“串謀顛覆國家政權罪”起訴47名曾參與去年民主派“35+”初選的參選人，各人不準保釋須通宵扣留，並將於明早在西九龍裁判法院提堂。對此，歐盟駐港澳辦事處在推特上率先回應指，促當局遵守對基本自由和法治的承諾。

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53名曾參與去年香港民主派“35+”初選的參選人，今年1月被指控違反《港區國安法》被捕後獲準保釋。相關民主派人士前日陸續收警方通知，要求於2月28 日“提前報到”。港警當天下午近3時表示，以“串謀顛覆國家政權罪”起訴當中47人，各人不準保釋須通宵扣留，並將於明早在西九龍裁判法院提堂。

消息傳出後，包括英國廣播公司、美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、法國《世界報》、日本放送協會（NHK）等多國各大媒體均以顯著篇幅報道事件。

作為外國使團，歐盟駐港澳辦事處率先回應表示，“對47名民主派人士的指控令歐盟非常關注。這些指控清楚表明，合法的政治多元化在香港不會再被容忍。我們敦促當局遵守他們對基本自由和法治的承諾，正如《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》一樣。”歐盟方面另通過臉書指出，“2月28日對47名參加去年7月初選的民主派候選人提出的指控，令歐洲聯盟非常關注。這些指控的性質清楚表明，合法的政治多元化在香港將不再被容忍。”

聲明表示，“歐盟敦促香港和北京當局遵守《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》中對基本自由和法治的承諾。歐盟呼籲立即釋放被捕人員。歐盟將繼續密切關注事件的發展。”