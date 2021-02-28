特朗普今在CPAC壓軸講話 外界關注他是否宣布2024參選

美國前總統特朗普今天2月28日將在共和黨2021年保守派政治行動年會（CPAC）發表壓軸講話。外界關注的焦點之一是他會否宣布2024年重返競選。法國左媒“L’Obs ”網站有關文章的標題形容說：“特朗普重出江湖，政壇一片顫抖”。

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在佛羅里達州奧蘭多市舉行的美國共和黨保守派政治行動年會（CPAC）今天2月28日進入第4天，也是最後一天。前總統特朗普今天晚些時候將在這次大會上做壓軸講話。這是特朗普離任後的首次公開演講。

之前在周五，共和黨參議員特德-克魯茲在這個大會上發言說，"華盛頓有很多人只想抹去他最近的四年任期"。"好吧，讓我告訴你一些事情：“唐納德-特朗普是不會消失的”。

法新社說，不論是特朗普的盟友還是他的反對者，都在問一個問題，那就是，這名74歲的億萬富豪今天會宣布他將在2024年重新競選總統嗎？

《法國西部報》說，本周日，唐納德-特朗普離開白宮後的首次公開演講備受關注。而關注的重點就是他否宣布參加2024年的總統選舉。

據法國《20分鐘》新聞網站預判，特朗普今天在共和黨保守派行動大會的壓軸講話上，應該不會宣布他在2024年的打算。

特朗普重出江湖

法國左派“觀察”（L’Obs）周刊網站介紹特朗普今天講話受關注的題目是：“特朗普重出江湖，政壇一片顫抖”。該刊說，經過兩個月的近乎沉寂，躲在佛羅里達州棕櫚灘的俱樂部里的特朗普，將於2月28日星期日進行政治復出，並發表強硬發言。該刊說，我們是否應該害怕特朗普回歸？現在說還為時過早，但噩夢仍然非常真實。

包括共和黨大佬羅姆尼在內的一些特朗普在黨內的反對派都承認，特朗普在共和黨基層選民中擁有最多支持率和強大的競選力。

米奇-麥康奈爾本周回答Fox News採訪時表示，如共和黨推舉特朗普為下屆總統候選人，他當然會支持。而之前不久，特朗普還呼籲共和黨人說，若想贏得議會選舉，就不要跟隨麥康奈爾。而麥康奈爾則指控特朗普煽動衝擊國會，主張將他送上法庭。

不過，諸如前參議院共和黨領袖米奇-麥康奈爾和前副總統邁克-彭斯的身影都沒有出現在這次大會上。據法新社說，前者未被邀請，後者婉拒了邀請。