緬甸抗議中死亡的華裔少女遭軍方掘墳驗屍 引發民眾憤慨

受軍政府控制的緬甸廣播電視台（MRTV ）3月6日報導，當局將在反政變示威期間遭當街槍殺的19歲華裔少女鄧家希（Angel, Ma Kyal Sin）的遺體挖出並驗屍。軍政府聲稱，鄧家希並非遭警方槍擊殺害。消息傳出後更加令示威民眾憤慨，認為軍政府污辱死者、扭曲真相，緬甸周日再度爆發全國性抗議活動。

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緬甸國內周六流傳，在第二大城市曼德勒示威活動中被槍殺的鄧家希的墳墓被軍方挖掘。據路透社報導，軍政府隨後證實把鄧家希遺體挖掘出來驗屍，並指已“證實”鄧家希並非軍警所殺。此外，軍政府安全部隊於周六完成驅散反政變民間示威活動後，深夜再次搜捕異見人士。

報導指，有人見到鄧家希的墳墓於周五被軍方及警員圍封，其棺材被起出。當局把她的遺體放在長椅上驗屍，並疑似從中取出一小塊物件，之後再重新埋葬。緬甸軍政府周六表示，曾將鄧家希的遺體崛出進行驗屍。受軍政府控制的緬甸廣播電視台（MRTV ）後報導稱，驗屍報告顯示，在鄧家希大腦發現了一塊1.2厘米 x 0.7厘米的金屬塊，跟軍警所用的子彈頭不同。其又稱鄧家希是後腦中槍死亡，而當時軍警在鄧的前方，所以不可能是遭軍警槍殺。MRTV 更宣傳稱，是反政府分子為製造混亂，殺死的鄧家希。

對於軍政府的這一最新宣傳活動，緬甸反政變抗議人士則指控當局想掩蓋殺人罪行，並指掘墳開棺驗屍是對鄧家希和其家人的極大侮辱。相關報導提及，據鄧家希被殺前拍到的相片顯示，當時她是掉頭向後方。換言之她的後腦是對着軍警的方向。

值得一提的是，緬甸軍政府聘請的以色列裔加拿大籍政治說客梅納什（Ari Ben-Menashe） 向路透社表示，緬甸軍方期望早日遠離政治、“不想做中國傀儡”，並希望修補同美國的關係。梅納什在接受電話採訪中向路透社表示，緬甸軍方認為昂山素季與北京的關係太密切。

這位以色列前情報人員說，“（軍方）實際上是向西方和美國靠攏，而不是想接近中國。他們（軍方）想完全擺脫政治 … 但這是一個過程。”梅納什還聲稱，其被緬甸軍方要求傳達的另一個信息是，軍政府希望協助於 2017 年遭趕走的數十萬名羅興亞人回國。緬甸軍政府的發言人則拒絕於周六對此進行評論。

緬甸軍方及國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）被指於 2017 年對羅興亞人進行種族滅絕，導致數十萬羅興亞人被迫出走。即使在 2月1日的軍方政變前，敏昂萊等軍頭一直因種族滅絕罪行受到西方的制裁。根據維權組織政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）介紹，自緬甸反政變示威發生後，軍政府已拘捕至少 1500 人， 50 逾人被殺。