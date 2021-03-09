【視頻】巴西最高法院推翻對前總統盧拉的判決

巴西最高法院的一名法官周一（3月8日）推翻對前總統盧拉的所有刑事定罪，並恢復他的從政權利。在距離巴西明年總統大選之際，盧拉有可能參選下屆選舉將徹底改變大選格局，最近的民調顯示盧拉是目前唯一可能在選舉中擊敗現總統博索納羅的人。

廣告 繼續瀏覽後續

巴西最高法院法官埃德森·法欽（Edson Fachin）3月8日裁定，此前對盧拉貪腐案進行四次審判並作出有罪裁決的庫里提巴（Curitiba）法院沒有審理該案的資格，目前案件交由巴西利亞的一家聯邦法院進行審理，在審理結束之前，恢復盧拉的政治權利。

法欽最高院的這一裁決在巴西引發“爆炸”反應。

現年75歲的盧拉2003年至2010年期間任巴西總統，因被判貪腐他已經被關監入獄一年半的時間，2019年11月巴西最高法院合議決定他出獄，但仍被禁止參選。

在盧拉入獄期間，民調曾顯示這位前總統是2018年10月總統選舉中獲民意支持率最高。在兩年半之後最近做的一次民調顯示，盧拉似乎是唯一一個能夠在2022年下屆大選中擊敗博索納羅的人：50％的被調查者表示準備投票支持盧拉，表示會支持博索納羅的佔44％。

點擊視頻收看法國電視France24的相關報道