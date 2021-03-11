合約曝光 緬甸軍頭花200萬美元找說客斡旋

據中央社華盛頓3月10日綜合外電報導，根據提交美國政府的文件顯示，緬甸軍政府以200萬美元酬勞僱用一名以色列裔加拿大籍說客，幫忙向美國和其他國家說明“這場政變的實情”，換取解除制裁。

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根據這份顧問合約，說客班孟納希（AriBen-Menashe）和他的公司Dickens & Madson Canada將在美國華府代表緬甸軍政府，向沙特、阿聯酋、以色列、俄羅斯與聯合國等遊說。

這份合約今天提交給司法部以符合美國“外國代理人登記法案”（Foreign Agents Registration Act）。根據協議內容，班孟納希的公司，將“協助為緬甸聯邦共和國構思、執行有利的政策，並幫助說明緬甸的真實情況”。

緬甸軍政府發言人並未回應路透社的詢問。

班孟納希客戶群相當知名，包括已故津巴布韋總統穆加貝（Robert Mugabe）等非洲國家的軍事統治者。法律專家表示，班孟納希恐違反美國對緬甸軍頭的制裁措施。

班孟納希6日告訴路透社，他的任務是說服美國，緬甸軍方想向西方靠攏並遠離中國，還說軍方將領想讓2017年逃離暴力鎮壓的洛興雅穆斯林（RohingyaMuslims）返回國內。聯合國之前曾指控緬甸軍方要為種族滅絕負責。

對此，人權觀察（Human Rights Watch）亞洲事務主任席夫頓（John Sifton）說：“他打算提出的說法，讓人難以相信能足以說服美國。”」

班孟納希提出的其他文件顯示，他與緬甸軍政府的國防部長米亞吞吳（Mya Tun Oo）簽有一份協議，只要能幫忙解除國際對緬甸軍政府施加的制裁，就能獲得200萬美元報酬。

據路透社報導，自從緬甸軍方2月1日發動政變奪權、拘禁包括昂山素季在內等文人政府的領袖，掀起大規模示威後，已有超過60名示威人士在鎮壓時遭殺害、1900人被捕。