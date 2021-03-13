巴赫：國際奧委會不是用來解決中國問題的超級世界政府

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）3月12日表示，該組織不是一個能夠在北京2022年冬奧會前解決中國人權問題的 “超級世界政府”，儘管近期活動人士出於人權顧慮，要求國際奧委會對北京冬奧會作出行動的呼聲日益高漲。

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繼2008年夏季奧運會之後，北京將成為明年第一個舉辦夏季和冬季奧運會的城市。但鑒於中國當局的人權記錄，2022年冬奧會仍在中國舉辦受到了批評。據路透社報導，西藏和香港團體以及世界上最大的維吾爾族海外流亡團體的代表上周五早些時候表示，國際奧委會在去年10月份與他們會面後，沒有就他們的擔憂採取行動。這些組織還表示，中國官方對國際奧委會的任何保證都沒有價值。

巴赫在周五的新聞發布會上說，“我們正在非常認真地對待這件事”。當被具體問及有關中國侵犯權利的問題時，他說，“人權和勞工權利以及其他權利現在和將來都是主辦城市合同的一部分。”巴赫說，“我們正在與組委會緊密合作。我們正在監測供應鏈、勞工權利、新聞自由和許多其他問題。這是我們的責任。”

美國周五早些時候通過聯合國人權理事會譴責中國當局對少數民族和宗教少數群體的迫害，包括在新疆對穆斯林維吾爾人犯下的“反人類罪和種族滅絕罪”，以及在西藏的嚴格限制。巴赫宣稱，“我們不是一個超級世界政府，國際奧委會可以解決甚至處理不是聯合國安全理事會、七國集團、二十國集團有辦法解決的問題”。他說，“這是在政治的職權範圍內。我們必須在我們的責任區履行我們的責任。”

巴赫還就東京奧運會的新冠疫苗接種要求問題表示，“沒有規定接種是義務。遵從各國的指針和規則是國際奧委會的原則，將接受任何情況。”對於日方基本決定不接納外國觀眾，他強調了尊重其決定的立場。

巴赫11日曾宣布將從中國購入新冠疫苗，並提供給包括殘奧會在內參賽選手，日本奧運大臣丸川珠代隨後於12日表示，參加東京奧運會的日本運動員不會接種中國的新冠病毒疫苗，因為這種疫苗還沒有獲得日本批准。國際奧委會當天亦澄清說，“這僅適用於衛生部門批準的國家。”

巴赫表示，“無論是哪裡製造的（新冠疫苗）都沒有關係。重要的只有是否有效，有無不良反應。需要的是聯合的感覺。”他還指，計畫採取迅速檢測的對策，以防備未感染卻呈陽性的“假陽性”。