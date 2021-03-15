阿斯利康：世衛將開會探討相關問題

世界衛生組織（WHO）15日表示，世衛疫苗安全專家16日將開會討論英國阿斯利康公司（AstraZeneca）研發的疫苗相關問題，不過目前各國應繼續施打此種疫苗。

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現已有若干國家因擔心造成血栓，而暫停為國民接種阿斯利康生產的新冠疫苗。

世衛首席科學家斯瓦米內森（Soumya Swaminathan ）在記者會說：“我們不希望大家恐慌，我們建議，目前各國繼續施打阿斯利康疫苗。”

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）則說：“世衛疫苗安全顧問委員會一直查看可取得的資料，並正與歐盟藥品管理局（EMA）密切聯繫，我們16日將開會。”

歐盟藥品管理局也表示，將在18日召開特別會議，以決定如何“進一步處理”阿斯利康疫苗；並說，施打這種疫苗仍然是利大於弊。