日本首相菅義偉接見美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀

日本首相菅義偉星期二在首相官邸接見美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀。菅義偉表示樂見美國拜登政府重視同盟國及夥伴的關係。會談中確認美日同盟的重要性。菅義偉說，美日同盟是印度太平洋和平穩定與繁榮的基礎，在日益嚴峻的安全保障環境中，美日同盟的重要性日益增高。

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對於美國拜登政府正推動重視與同盟國及夥伴關係的政策，菅義偉表示歡迎。菅義偉與布林肯、奧斯汀針對涵蓋中國、抄襲等國際及地區局勢交換意見。三人對中國通過海警局船隻可動武的海警法，以及中國在東海、南海的行動表示嚴重憂慮。

菅義偉與布林肯、奧斯汀也針對美日安保及防衛合作交換意見，一致認為有必要加強美日同盟的遏止力及應對能力。

奧斯汀則表示，美日同盟是美國在印度太平洋地區的戰略基礎，期待美日今後共同合作致力於實現「自由且開放的印度太平洋」。

有關駐日美軍重新整編等事宜，菅義偉表示，若要確保駐日美軍的穩定駐留，需獲得當地居民的理解。

有關朝鮮的局勢，三人都認為美日將持續緊密合作因應。針對日本人遭朝鮮綁架的問題，菅義偉請求美國政府協助，獲得美方支持。

菅義偉在會談中提到他預定4月訪問美國，期待與拜登進行高峰會談時，能確認美日同盟的連帶感。

布林肯表示，與奧斯汀一同首度以部長級身分出訪，能到日本訪問感到很高興。他說，美日同盟這60年來一直是地區的和平、穩定、繁榮的基礎，也希望今後能一同處理重要的全球規模課題。

菅義偉接見布林肯及奧斯汀時，日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫陪同列席。