中國宣布正式核准區域全面經濟夥伴關係協定RCEP，領先其餘14個成員國

11月15日，中國總理李克強在RCEP線上籤署儀式上。

中國商務部3月22日宣布，中國已完成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的核准，成為率先批准該協定的國家。RCEP各成員國均表示，將在今年底前批准這一協定，推動該協定於明年1月1日生效。

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RCEP由中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭和東協十國組成，這15個國家於去年11月15日正式簽署該協定。RCEP成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，這三項指標均佔全球總量的30%左右，是目前全球規模最大的自由貿易協定。

中國國務院總理李克強3月11日在全國人大會議落幕後的中外記者會上談到這一協定時表示，經過8年的努力，去年東協10國與中、日、韓、澳、新等談成了RCEP協定，這是世界上最大的自貿區，是不同社會制度、文化習俗，不同發展階段國家共同建設的。

李克強說，這“將擴大各國人民的福祉，而且有助於地區產業鏈、供應鏈的穩定，會給世界經濟增添動力。”

他強調，中國是世界產業鏈、供應鏈的重要組成部分，中國不僅要發揮自身的作用，而且要履行自身的責任，維護以世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制。只要是對互利共贏有利的，無論是多邊、雙邊的機制，中國都持積極開放的態度。