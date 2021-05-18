世界疫情仍肆虐 歐盟加快接種疫苗

截至格林威治標準時間18日10時，全球至少339萬1849人死於2019冠狀病毒疾病，至少1億6350萬7240例確診。全球17日通報24小時新增1萬76人病歿、58萬1379起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（4329死）、巴西（786死）、哥倫比亞（509死）。根據法新社統計歐盟成員國衛生單位公布的官方新數據，截至今天18日為止，歐盟已經施打至少2億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日10時，全球疫情1億6350萬例確診，逾339萬人病歿。疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球17日通報新增1萬76人病歿、58萬1379起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（4329死）、巴西（786死）、哥倫比亞（509死）。美國仍是疫情最嚴重國家，累計58萬6359人病故、3299萬4443例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（43萬6537人喪生、1565萬7391例確診）、印度（27萬8719人喪生、2522萬8996例確診）、墨西哥（22萬493人喪生、238萬2745例確診）及英國（12萬7684人喪生、445萬2756例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有302人染疫喪命。

法新社說，從區域來看，歐洲累計111萬1682死、5230萬9980例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計98萬4378死、3096萬1704例確診；美國和加拿大共計61萬1321死、3432萬6283例確診。

亞洲共計41萬8562死、3288萬6797例確診；中東地區共計13萬8267死、827萬5925例確診；非洲共計12萬6563死、470萬370例確診；大洋洲共計1076死、4萬6187例確診。

仍據法新社統計說，歐盟至此施打超過2億劑疫苗。達到2億劑疫苗的里程碑意味歐盟應該走在實現目標的軌道上。歐盟設定7月底前為70%成人完成接種疫苗的目標，也就是4億4800萬人中的約2億5500萬人。

根據法新社的數據，截至格林威治時間8時30分，歐盟已施打至少2億劑疫苗。

至少5290萬人已完成接種BioNTech/輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）等兩劑型疫苗，或是嬌生集團（Johnson & Johnson）單劑型疫苗，相當於歐盟總人口的11.8%。

數據顯示，人口較少的馬爾他接種率名列前茅，有32.5%的人完成接種；保加利亞嚴重落後，只有6.1%的人完成接種。

歐盟大型國家當中，德國接種完成率11.1%、法國13.5%、意大利14.6%、西班牙15.4%。根據法新社統計的數據，全球各地已施打15億劑疫苗。