北極峰會：美俄博弈又一大戰場

為期兩天的北極理事會八大成員國外長會議今天在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）拉開帷幕，氣候變化，北極地區資源航運開發長期是北極理事會的中心議題，美俄兩國之間的緊張關係使此次會議氣氛尤為緊張。這是美國拜登政府上台之後雙方高層領導人的首次正面交鋒。

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美國，俄羅斯，加拿大，冰島，挪威，丹麥，瑞典，芬蘭北極理事會的八大成員國的外長以及法國，中國等13觀察員國的代表出席今明兩天的北極部長會議。雖然軍事議題並未列入北極峰會的議事日程，但是，美俄兩國都在峰會前夕加強了在北極地區的軍事行動，冷戰的氣氛籠罩着峰會舉辦地點冰島首都雷克雅維克。

俄羅斯軍隊近期在北極地區大顯身手，俄羅斯海軍的三艘運載核彈頭的潛水艇與破冰船在北極海域出沒，相關的視頻在俄羅斯的社交網絡廣為傳播，最近幾年來，俄羅斯軍隊不斷加強在當地海域的軍事演習，其目的，俄羅斯外長拉夫羅夫周一已經作出了明確的表述，俄羅斯不接受任何對其在北極軍演所作出的批評，因為所有人都清楚，那裡自古以來就是俄羅斯的領土。對此，前往冰島與會的美國國務卿布林肯表示，美國對北極地區部分軍事活動增加感到擔憂。擔心此舉將破壞該地區和平與可持續發展的共同目標。布林肯強調必須避免北極地區軍事化。不過，布林肯在途徑丹麥時對丹麥政府斥資兩億歐元加強對格陵蘭島的軍事監控的計畫表示贊同。

此外，正如俄羅斯外長拉夫羅夫所言，美國最近幾年來也加強了在北極地區的軍事活動，2018年，美國Harry S. Truman航母曾經出入北極圈，這是冷戰結束之後的首次。一年前，美國的四艘戰艦在一艘英國戰艦的陪同下曾經在巴倫支海接近俄羅斯領海海域航行。再加上，同俄羅斯一樣，北約軍隊在北極地區也經常舉行常規軍演。克里米亞衝突是北約與俄羅斯關係驟然緊張的根本原因，而氣候變化，冰土融化為礦產開發提供條件以及北極航道的日益開通使該地區成為包括中國在內的大國博弈的新的戰場。

法專家：北極和平對俄羅斯至關重要

法國南北極問題專家，巴黎政治學院教授Mikaa Mered,向法國媒體介紹說，俄羅斯在北極地區加強軍事實力的主要目的是為了捍衛俄羅斯的經濟利益，俄羅斯在當地能源行業投資巨大，最新的在西伯利亞北部的Vostok Oil油田的投資總金額超過一千億歐元，計畫每天開採兩百萬桶石油。因此同美國一樣，俄羅斯也並不希望北極地區爆發衝突。