瑞媒：世界衛生組織決意進行根本性變革

新冠肺炎疫情令人們對世界衛生組織(WHO)的作用和重要性產生了質疑。該國際組織面臨迫在眉睫的改革。5月24日至6月1日，世衛組織將在日內瓦召開下一屆世界衛生大會。其改革方案將被列入大會議程。改革之必要性不容置疑。世衛組織的一個獨立委員會早前發表報告，對世衛組織成員國對病毒流行的應對能力以及世衛組織各級信息的共享予以批評。

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據瑞士新聞今天報道說，世界衛生組織決意進行根本性變革。世衛組織的一個獨立委員會早前於今年1月發表的第二份情況報告中寫道："疫情爆發後，中國和世衛組織本應更快、更果斷的採取行動來控制疫情。”而早在疫情之初，世衛組織就因其取悅中國的態度而遭到嚴厲批評。該組織派出一支獨立檢查團赴華，但其在疫情爆發地武漢的最後一次勘察仍留有灰色地帶，尤其是在病毒來源的調查方面。據該報告說，“從武漢出現第一批新冠病例時起，中國就沒有盡其全力，”報告寫道，“保護公眾健康的必要措施沒有得到嚴格執行。”

當第三波疫情肆虐印度並威脅非洲時，獨立委員會開始就關鍵問題發問：世衛組織的問題出在哪裡？在世衛組織和成員國之間，信息為何沒能更有效地傳遞？

“世衛組織所缺乏的是在無須事先授權的條件下，在認為必要的地方展開檢查的手段和權力，”日內瓦大學全球衛生學院院長Antoine Flauhault說：“而我對世界衛生大會的期望是，賦予世衛組織這一權力。”在他看來，這是一項 "極為緊迫的課題"。世界衛生大會每年5月在日內瓦舉行，會上將制定世衛組織的政策，審核其財務政策，並審查和批准預算草案。

據該報道說，對世衛組織來說，可能的改革途徑之一便是改善區域、地方辦事處與日內瓦總部之間的信息交換。區域辦事處是各地和總部之間的紐帶，對世衛組織各機構的良好運轉起着齒輪般重要的帶動作用。區域辦事處能夠保證可靠的信息來源，並向負責區域內的國家-特別是發展中國家-提供技術和物質支持。幫助各國為應對未來可能發生的疫情做準備，培訓當地工作人員，並為疫苗接種建立後勤保障，這些都是區域辦事處的職責。世衛組織的此級辦事處共有6個，工作宗旨是在當地實施世衛組織的政策和建議。

新冠疫情的暴發令世衛組織在信息共享和建議執行方面的重大缺陷暴露無遺。儘管經驗證明，在各辦事處和總部之間分享信息的做法是可行的。

據東地中海區域辦事處負責人Ahmed Al-Mandhari介紹，在疫情期間，該辦事處成功加強了實驗室工作能力，並向低收入國家提供物質支持。覆蓋從中國到澳大利亞多國的東太平洋地區之所以能夠較好地應對疫情，正是因為更好地執行了世衛組織的指令。 儘管這裡生活着全球四分之一以上的人口，但與世界其他地區相比，東太平洋地區受疫情的影響最小。調查數字顯示，該地區確診病例和死亡率分別為1.6%和1.2%。

世衛組織西太平洋區域負責人Takeshi Kasai說：“通過對衛生部門進行長期投資，這些國家提前做好了抗擊疫情的準備。”他明確道，通過借鑒2003年處理非典病毒的經驗，其負責地區在抵禦新冠病毒方面也取得了廣泛的成功。

為了彌補不足，大量針對區域辦事處和世衛組織成員國防疫策略的評估和調查已經展開，預計有關報告將在世界衛生大會上得以提交。

世衛組織已向此目標邁近了一步：它於1月份宣布，在柏林建立一家新的全球中心，專門收集關於大流行性疾病的數據。

據該報道稱，改革的另一個領域是投資和資金流向。世衛組織西太平洋區域負責人Takeshi Kasai說："如果不提前做好準備，就無法對付這些傳染病。因此，在‘和平時期’，對衛生系統進行投資是至關重要的。"