輝瑞、莫德納和強生答應向貧困國家供應35億劑新冠疫苗

美國新冠疫苗製造商輝瑞、莫德納和強生星期五在20國集團（G20）衛生峰會上表示，他們將在今年和明年合計供應約35億劑疫苗給較貧困國家，以成本價或折扣價出售。

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法新社和中央社報導，美國製藥業巨擘輝瑞的董事長暨執行長博爾拉在會議上表示，輝瑞將在未來18個月內出貨20億劑新冠疫苗給這些國家，其中10億劑將在今年內交貨。

莫德納執行長班塞爾則宣布，今年將對較貧困國家出貨「最多9500 萬劑」疫苗，明年再供應「最多9億劑」，包括通過新冠疫苗全球取得機制提供的部分。

強生副董事長暨科學長史托佛斯說，他們先前已與新冠疫苗全球取得機制籤訂協議，會在今年內供應最多2億劑疫苗；而目前正在討論「可能加碼供應3億劑…合計最多達到5億劑」

星期五稍早峰會開場時，歐洲聯盟也承諾捐1億劑疫苗給較貧窮國家。