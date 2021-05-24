白俄官媒：執法機關偶然對普羅塔塞維奇先生發生了興趣

白俄羅斯反對派記者博主羅曼-普羅塔塞維奇乘坐被白俄羅斯劫持的飛機於2021年5月23日在抵達明斯克機場時被捕。

白俄羅斯國家媒體今天為當局攔截從雅典飛往維爾紐斯的瑞安航空客機辯護，暗示當局此舉並非為逮捕反對派記者普羅塔塞維奇，而是在乘客再過邊檢時偶然“對他感了興趣”。

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據法新社今天5月24日發自明斯克的報道，白俄羅斯官媒今天都為當局周日攔截瑞安航空公司客機的行為辯護，強調這個做法是對機上"炸彈威脅"的正常反應，而非為了逮捕那名反對派記者。不過這不妨礙官媒將將這位對派人士描繪成可能放炸彈的"極端分子"。

針對外界輿論相信明斯克為逮捕反對派記者普羅塔塞維奇，而在瑞安航班上製造炸彈威脅假警報，讓飛機降落在明斯克機場的“劇本”，白俄國家電視台保證說，飛機在明斯克降落是由於"炸彈威脅"警報，儘管結果是假警報。而普羅塔塞維奇先生只是在這架班機的乘客們"再次通過邊檢和海關"時，才"引起了執法機構的興趣"。

一架白俄米格-29戰鬥機周日攔截了從雅典飛往維爾紐斯的FR49-78航班，該航班載有白俄反對派媒體Nexta的前編輯羅曼-普羅塔塞維奇（Roman Protassevich）。這架客機最終比預定時間晚8小時到達立陶宛，普羅塔塞維奇則在明斯克被捕。

自去年白俄羅斯民眾大規模抗議盧卡申科在2020年8月以欺詐方式連任以來，這位反對派記者和博主被明斯克列入黑名單受到通緝。

愛爾蘭外長西蒙·柯文尼在愛爾蘭公共廣播電台RTE指控白俄羅斯攔截瑞安航空班機是“空中海盜”行為。他還在推特上表示：這是一個愛爾蘭的航空公司的航班，機上的乘客是歐盟的公民, 這個航班在歐盟兩個城市之間航行時，卻被強迫降落在明斯克。這事完全不能接受。

他說，歐盟有必要對白俄羅斯做出強硬的回應。如果歐盟沒有行動或猶豫不決，那將被白俄羅斯視為軟弱。歐盟今明兩天的峰會議事日程將討論對白俄羅斯當局增加制裁。