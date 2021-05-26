拜登要求美國情報界加倍努力確定新冠病毒來源

美國總統拜登5月26日通過聲明表示，已要求美國情報界加倍努力，收集和分析可能使更接近2019冠狀病毒病（COVID-19）來源明確結論的信息，並在90天內向他報告。拜登指出，美國將繼續與世界各地誌同道合的夥伴一道，敦促中國參與國際調查，並提供所有相關數據和證據。

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拜登在白宮聲明中說，“早在2020年初COVID-19出現時，我就曾呼籲美國疾控中心進入中國，了解這個病毒的情況，以便我們能夠更有效地應對。我們的檢查人員在最初的那幾個月里未能前往實地，這將永遠妨礙對COVID-19起源展開的任何調查。”他說，“儘管如此，今年3月，在我就任總統後不久，我讓我的國家安全顧問責成情報界準備一份關於COVID-19起源的最新分析報告，包括它是源自人類與受感染動物的接觸還是來自實驗室事故。我在本月早些時候收到了那份報告，並提出了進一步跟進的要求。”

拜登稱，“截至今天，美國情報界已經‘圍繞兩種可能的情景形成共識’，但尚未就這個問題得出明確的結論。這是他們當前的立場：‘雖然情報界有兩方面的人傾向於前者，一方面的人傾向於後者---每一方面的信心度都是低度或中度---他們中的大多數人不認為有足夠的信息來做出哪一種情景比另一種情景更具可能性的評估’。”他續指，“我現在已要求情報界加倍努力，收集和分析可以使我們更加接近一個明確結論的信息，並在90天後向我報告。”

拜登說，“作為這個報告的一部分，我已經詢問了可能需要進一步調查的領域，包括向中國提出的具體問題。我還要求我們的國家實驗室和我們政府的其他機構加入到這項工作，以加強情報界的努力。我已經要求情報界讓國會充分了解他們的工作。”他表示，“美國還將繼續與世界各地誌同道合的夥伴合作，敦促中國參與一項全面、透明並以證據為基礎的國際調查，並提供所有相關數據和證據。”

此前，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）24日表示，美國目前沒有足夠的信息就新冠病毒的起源作出結論。她說，美國一直在呼籲對病毒起源進行獨立的國際調查。美國衛生與公共服務部長貝塞拉（Xavier Becerra）25日在發送給世衛組織年度部長會議的視頻中說，美國呼籲對新冠病毒起源開展第二階段調查，允許國際專家對病毒起源以及“疫情初期情況”進行評估。白宮應對新冠疫情首席醫療顧問福奇(Anthony Fauci)當天亦稱，他認為有必要進行更深入的調查。

福奇說，“我們中的許多人覺得這更有可能是自然發生的，但我們不知道百分之百的答案”。他補充說，“因為我們不知道百分之百的起源是什麼，所以我們必須尋找並進行調查。”據悉，美國國會中要求對新冠病毒溯源的呼聲和調查近日加強。

白宮副發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）則拒絕透露，如果審查發現實驗室事故是大流行病的來源，拜登是否會尋求懲罰中國，她強調，白宮不會預先判斷審查的結果。她說，“我們現在還不打算探討這一問題。我們必須通過90天的審查，一旦我們有了90天的審查，我們將能夠重新評估”。