敘利亞在政府掌控區舉行總統大選， 政府強迫學生投票

敘利亞星期三在政府掌控區舉行總統大選， 政府強迫學生投票。大馬士革的投票所 上午人山人海。有大學生受訪時透露，不去投票的話，「可能遭到學校做考試不及格處理，甚至開除」。

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中央社報道，毫無懸念， 總統阿薩德將贏得第4個任期，鞏固權勢。反對勢力和西方國家則認為，大選只是阻撓談判結束衝突、讓阿塞德無限期掌權的鬧劇。半島電視台（Al Jazeera）報導，阿薩德2014年以近89%得票率連任。

阿薩德星期三在首都大馬士革邊緣的度瑪鎮投票，當地2018年前曾是反對勢力在首都郊外最後據點。全球化武監督團體禁止化學武器組織（OPCW）2019年證實，政府軍為收復當地，2018年曾經使用國際禁止的氯氣展開化武攻擊。

阿薩德盟友伊朗、俄羅斯、白俄羅斯都派代表團觀選。

美國、英國、法國、德國、意大利的外長發表聯合聲明，強調這場大選不過是騙局，必須讓國內流離失所者、難民、流落他鄉民眾在內的全體敘利亞人，都能夠在安全且中立情況下參與，這樣的選舉才可信賴。

住在大馬士革的學生賴拉（Layla）告訴半島電視台，當局強迫學生去投票，投票所一整個上午人山人海，「如果你不去投票，有些大學會讓你考試不及格，甚至開除」。

這是10年前人民起義演變成全面內戰以來，敘利亞第2次總統大選。持續的衝突已奪走超過38萬8000條人命，戰前2300萬人口逾半流離失所，超過500萬人淪為難民，大部分棲身於鄰近國家。