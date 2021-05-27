七國集團：最強烈地譴責白俄當局迫降客機逮捕記者

針對白俄羅斯盧卡申科（Alexandre Loukachenko）當局5月23日出動戰鬥機迫降民航航班，以逮捕獨立記者和其女友事件，七國集團外交部長和歐盟外交事務負責人27日發表聯合聲明。聲明指，“我們將加強努力，包括酌情通過進一步的制裁，以促進對白俄羅斯當局的行為負責。”

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5月23日，愛爾蘭瑞安航空公司從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的FR4978航班在途徑白俄羅斯期間，被盧卡申科當局出動米格-29戰鬥機迫降在該國首都明斯克國際機場。這架載有大約170人的波音737客機最終於當地時間21時25分飛抵維爾紐斯，比原定到達時間晚了七個小時，但搭乘該航班的白俄羅斯記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）及女友薩帕加（Sofia Sapaga）在重新起飛前被從機上帶走拘留。現年26歲的普羅塔塞維奇是白俄羅斯線上媒體NEXTA的聯合創始人和前編輯，該媒體平台在去年八月白俄羅斯總統選舉之後所爆發的大規模抗議示威期間曾參與組織多場遊行活動。白俄羅斯安全部門於去年將普羅塔塞維奇列入“涉嫌恐怖活動人員”名單。

對此，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）24日通過聲明表示，對該事件的發生深表關切，支持對於這一“令人不安的事件開展全面、透明和獨立調查的呼籲，並敦促所有相關方對調查予以協助”。古特雷斯同時對白俄羅斯在去年八月總統選舉後日益惡化的人權狀況表示嚴重關切，敦促白俄羅斯政府充分履行國際人權法所規定的所有義務，包括與言論、集會和結社權相關的義務。聯合國人權事務高專辦發言人25日還對普羅塔塞維奇遭到盧卡申科當局任意監禁表示強烈譴責，稱該起“令人震驚的事件”表明白俄羅斯對記者和民間社會的鎮壓已進入了更加殘酷的新階段。

聯合國人權高專辦發言人科爾維爾（Rupert Colville）周二在日內瓦說，白俄羅斯通過軍事武力威脅，以任何國際或國內法律程序之外的手段將普羅塔塞維奇從其他國家轉移至本國，此舉“無異於非常規引渡”，是對國際法的嚴重違反。他說，此類公然濫用國家權力，對行使受到國際法保護的權利的記者實施逮捕的行為，應該受到最強烈的譴責。科爾維爾呼籲白俄羅斯政府“立即釋放”普羅塔塞維奇，他表示，僅僅因為記者批評了政府就對其實施逮捕，不符合言論自由權，違反《公民及政治權利國際公約》。科爾維爾同時強調， 強迫瑞安航空班機轉向和降落，造成了機上乘客的恐慌，將他們暴露在不必要的風險之下，侵犯了他們的人權。

此外，七國集團外長和歐盟外交負責人周四在聯合聲明中寫道，“我們，加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國七國集團外長以及歐盟高級代表，最強烈地譴責白俄羅斯當局在5月23日強迫他們乘坐的FR4978航班在明斯克降落後，逮捕獨立記者普羅塔塞維奇和他的同伴薩帕加這一前所未有的行動。”聲明稱，“這一行動危及了航班上乘客和機組人員的安全。這也是對民用航空規則的嚴重攻擊。我們所有的國家和我們的公民都依賴於每個國家負責任地採取行動，履行其在《芝加哥公約》下的職責，以便民用飛機能夠安全和可靠地運行。我們呼籲國際民用航空組織緊急處理這一對其規則和標準的挑戰。”

七國集團和歐盟外長表示，“這一行動也是對媒體自由的嚴重攻擊。我們要求立即無條件釋放普羅塔塞維奇，以及在白俄羅斯關押的所有其他記者和政治犯。”聲明指，“我們將加強努力，包括酌情通過進一步的制裁，促進對白俄羅斯當局的行動進行問責”。