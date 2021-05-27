特魯多：加拿大支持美國對新冠病毒溯源努力

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）5月27日表示，加拿大支持美國總統拜登（Joe Biden）為確定新冠病毒的來源所做的努力。

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特魯多周四在渥太華的記者會上說，“我們支持美國和其他國家呼籲更好地了解新冠病毒的起源，這不僅是為了確保問責制，而且也是為了確保我們充分了解如何更好地保護世界，使其免受任何此類進一步大流行病的影響。” 拜登26日通過聲明表示，已要求美國情報界加倍努力，收集和分析可能使更接近2019冠狀病毒病（COVID-19）來源明確結論的信息，並在90天內向他報告。拜登說，“美國將繼續與世界各地誌同道合的夥伴一道，敦促中國參與國際調查，並提供所有相關數據和證據”。

特魯多沒有說加拿大是否會在美國的調查中發揮積極作用，並拒絕評論加拿大的情報機構是否贊成一種理論而不是另一種病毒來源論。特魯多說，“我知道外面有很多理論，但我們需要確保我們充分和完整地公布事實，以真正了解發生了什麼，以及如何確保它不再發生”。他續稱，“我們要等待結論和報告。顯然，有非常敏感的問題，每個人都需要圍繞這個問題的答案。外面也有很多錯誤的信息，我將確保我們允許充分展示事實，並在對可能發生的事情或誰可能是始作俑者進行推測之前弄清一切真相。”

特魯多的評論與他在2020年5月發表的類似言論相呼應，當時他說對病毒的來源“得出確切結論還為時過早”。不少科學家和政客指責中國政府在回答這個問題方面進展緩慢，缺乏透明度。去年年初，澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison ）曾呼籲對新冠病毒的起源進行獨立國際調查。中國後來對澳大利亞進行了貿易制裁。

中國駐美大使館發言人26日就新冠疫情溯源問題發表談話稱，“我們一直主張在基於事實、尊重科學的基礎上開展國際合作，以更好地應對人類未來的突發重大疫情”。該發言人稱，“如果將疫情溯源的科學問題政治化，不僅很難找到病毒源頭，還會讓'政治病毒'蔓延肆虐，讓國際防疫合作舉步維艱”。