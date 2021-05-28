國際民航組織將調查白俄羅斯迫降客機 或無任何約束力

國際民航組織(ICAO)同意調查瑞安航空RYA.I一架客機在明斯克遭遇迫降的事件，這一事件引發了國際社會的憤怒。美國及幾個盟國要求對該事件發起調查後，ICAO擁有36個成員的理事會採取行動。不過有分析擔心，因分歧，這個聯合國屬下的組織的調查，很可能成為口水戰。而且除了暫停投票權，國際民航組織幾乎沒有懲罰成員國的餘地。

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據路透社報道稱，聯合國國際民航組織將調查白俄羅斯迫降客機事件，首份報告6月25日出爐。聯合國國際民航組織(ICAO)是在周四同意調查瑞安航空RYA.I一架客機在明斯克遭遇迫降的事件。

該報道稱，這一事件引發了國際社會的憤怒。美國及幾個盟國要求對該事件發起調查後，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)稱這起事件“嚴重違反國際法”。愛爾蘭交通部長Eamon Ryan表示，ICAO將於6月25日發布中期報告。

ICAO會後發布聲明表示，理事會對這起事件表示“強烈關切”。

路透社說，這項調查將是一項事實調查，主要是為了確定是否違反了國際航空規則。除了暫停投票權，國際民航組織幾乎沒有懲罰成員國的餘地。

據聯合國消息說，聯合國屬下的國際民航組織理事會對瑞安航空公司FR4978航班明顯被迫改道表示強烈關切。理事會根據《國際民用航空公約》(《芝加哥公約》)相關條款，決定對這一事件進行實況調查。

5月23日，白俄羅斯反對派記者普羅塔塞維奇所搭乘的瑞安航空班機，在從希臘雅典飛往立陶宛維爾紐斯的途中被迫轉向，降落在白俄羅斯首都明斯克。普羅塔塞維奇及其女友隨後在機場遭到逮捕。

國際民航組織理事會請求國際民航組織秘書處為理事會本屆會議的下一次會議編寫一份臨時報告，介紹現有事實和相關法律文書。

在星期四召開的一次特別會議上，國際民航組織理事會強調了確定事實真相以及了解國際民航組織成員國是否違反了國際航空法，包括《國際民用航空公約》(《芝加哥公約》)及其附件的重要性。 理事會呼籲國際民航組織所有成員國和其他相關利益攸關方為確保民航安全和安保，與這一實況調查合作，並在這一努力中提供國際民航組織的援助和專門知識。

據聯合國介紹說，國際民航組織擁有193個成員國，理事會擁有36個成員，通過國際民航組織大會選舉產生。2019-2022年的成員由三部分國家組成：1）空運中最重要的國家，包括澳大利亞、巴西、加拿大、中國、法國、德國、意大利、日本、俄羅斯、英國和美國；2）對提供國際民用航空導航設施作出最大貢獻的國家，包括阿根廷、哥倫比亞、埃及、芬蘭、印度、墨西哥、荷蘭、尼日利亞、沙特阿拉伯、新加坡、南非和西班牙；3）確保地域代表性的國家，包括哥斯達黎加、科特迪瓦、多米尼加共和國、赤道幾內亞、希臘、馬來西亞、巴拉圭、秘魯、韓國、蘇丹、突尼斯、阿聯酋和贊比亞。

國際民航組織理事會主席夏基塔諾（Salvatore Sciacchitano）強調:“理事會決定，所有相關事實都應通過國際民航組織秘書處進行的國際民航組織調查來正式確定。”

聯合國消息說，國際民航組織秘書長柳芳在會議上對理事會的決定作出了回應，保證秘書處將全力支持和配合執行這項決定。