美國再促世衛到中國溯源 專家稱調查時間已所剩無幾

聯合國專門機構世界衛生組織牽頭的新冠溯源專家組成員呼籲該組織成員國授權開展第二階段的研究，並警告稱，在中國檢查血液樣本和關於該大流行病何時、如何以及於何處起源等其他重要線索的時間已所剩無幾。美國27日呼籲世衛啟動第2階段的新型冠狀病毒起源調查，讓獨立專家能完全取得在中國的相關原始資料以及樣本。

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據華爾街日報今天自北京與華沙報道說，WHO牽頭的新冠溯源專家組成員呼籲該組織成員國授權開展第二階段的研究，並警告稱，在中國檢查血液樣本以及其他重要線索的時間已所剩無幾。這些研究人員還呼籲美國與WHO分享任何支持新冠病毒可能從中國武漢一個實驗室泄漏這一假設的情報，稱他們已經要求美國政府提供這一信息，但沒有成功。首批新冠確診病例於2019年12月在武漢出現。

但在周四的一次廣播節目中，該專家組的一名成員建議，對中國實驗室的任何審查都應該與他們的第二階段研究分開進行。另一位成員則對此類審查能否有新的發現表示懷疑。

據中央社消息說，美國27日呼籲世界衛生組織（WHO）啟動第2階段的新型冠狀病毒起源調查，讓獨立專家能完全取得在中國的相關原始資料以及樣本。

世衛領導的疫源調查團與中方研究人員，今年1到2月在武漢及周邊進行為期4個月的調查，並於3月發布聯合報告，認為新型冠狀病毒很可能是經蝙蝠透過其他中介動物，移轉到人類感染，並認為病毒意外自實驗室逸出的途徑“極不可能”。

美國總統拜登已下令所屬單位找出引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒起源，昨天表示美國各情報圈正在追尋各種不同的可能理論，包括中國實驗室發生意外。

世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行。路透社報導，美國代表團27日發表聲明，稱世衛的初步研究“不夠充分且尚無定論”，呼籲應進行美方所謂適時、透明、基於證據的第2階段調查，包括在中國境內。聲明還說，中國能否讓獨立專家充分取得完整的原始資料、樣本至關重要。

中國周四透過駐美大使館一名代表回應，中方支持“對全世界所發現的所有最初COVID-19病例進行全面研究，同時對世界各地一些秘密基地以及生物實驗室展開調查”。

據世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）26日在世衛大會說：“我們已非正式諮詢許多會員國，尋找下一階段調查重點，未來幾周我們將繼續相關討論。”

“紐約時報”引述情報高層披露，在情報官員告知尚有大量未經查核的證據需額外電腦分析、可能有助釐清疫源之謎後，拜登昨天才下令情報圈要在90天內提出報告。

除彙集科學資源外，拜登政府也想透過情報圈與盟國，繼續挖掘現有證據，包括截聽譯電、證人證詞或生物跡證，以判斷中國政府是否掩蓋可能的實驗室意外。一名官員透露，盟國早在去年疫情大流行之初就提供情資，但包括英國情報單位在內的部分盟國，對實驗室外逸理論持疑，而澳洲則對外逸理論持開放態度。

拜登昨天表示美國情報圈裡，兩個單位相信病毒最可能發生在自然界，但至少還有一個單位傾向是實驗室外逸，但沒有一個單位對自己的研判有把握。紐時指出，雖然美國情報圈由18個單位組成，但能對疫源評估扮演關鍵角色者屈指可數，包括中央情報局（CIA）與國防情報局（DIA）在內多數單位鹹信，目前尚無足夠情資能得出結論。

據該報道，中國外交部發言人趙立堅27日對拜登下令情報圈查實驗室外逸理論回應指出，美方反覆鼓噪要對中國進行再調查，充分顯示美方根本不在乎事實和真相，也沒有興趣嚴肅的科學溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄。他並強調，美國狄翠克堡（Fort Detrick）基地疑雲重重、2019年7月維吉尼亞州北部出現不明原因的呼吸系統疾病、威斯康辛州大規模暴發“電子煙疾病”，當中有何隱情，呼籲美方也能像中國一樣，立即與世衛開展溯源研究合作，在美進行全面、透明、以證據為基礎的國際調查。