越南宣布出現印度與英國新冠變種結合體

5月29日星期六，越南政府宣布在本土探測出一種新冠病毒的新變種，系印度變種和英國變種的結合體。這一新變種的出現，讓越南境內的新冠病毒變種數量上升到了8種。

廣告 繼續瀏覽後續

越南衛生部長在一場國家防疫大會上表示：“這一新變種的主要特徵是，它可以在空中十分迅速地傳播開來，進入人體後，其在感染者咽喉部位以及唾液中的濃度會迅速飆升，並快速擴散至周圍”。

越南衛生部將在接下來正式公布共有多少新確診的病人感染的是這一變種新冠病毒，並將其列入全球新冠變種清單。該國目前超過半數的地區正在經歷新一輪疫情衝擊，其中包括重要工業區和例如河內以及胡志明市這種大城市。此前越南並未遭受疫情重擊，只記錄到47人死亡，累計感染人數不到7千，而大部分感染與死亡病例均是進入今年四月份才出現的。越南目前接種疫苗者也很少，兩針接種完畢者佔總人口的0.03%。