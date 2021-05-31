重慶盲人香港教師等刷新攀登珠峰多項紀錄

今年春季登山季完成珠峰登頂者當中，有多人刷新各自領域的記錄，其中包括亞洲首位登頂盲人-重慶人張洪，刷新女性登頂用時的香港前教師曾燕紅，以75歲刷新美國攀登者登頂年齡的芝加哥退休律師Arthur Muir。

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攀登中的張洪 © COURTESY INHOPE PICTURES-REUTERS供圖

張洪21歲因青光眼失明後，開始在朋友引導下進行登山訓練，本次登頂珠峰成功，是中國乃至全亞洲盲人的第一次壯舉，世界範圍此前只有兩例。他在到達峰頂後因環境的惡劣而警覺大過激動，與團隊決定迅速下撤。

同樣在五月衝頂成功的還有香港前教師曾燕紅，她以25小時50分的登頂耗時，刷新了女性登山者類別此前由尼泊爾人Phunjo Jhangmu Lama保持的39小時6分記錄。

周日返回加德滿都的還有美國退休律師Muir，他從68歲開始進行登山訓練，75歲高齡登頂，成為年齡最大的美國登頂珠峰者。