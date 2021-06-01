澳前財長接過“經合之鑰”出任秘書長，重點擴大亞太影響力

6月1日星期二，50歲的澳大利亞政治家馬蒂亞斯-科爾曼在巴黎經合組織總部接過象徵該組織秘書長權力的“經合之鑰”，開始了為期5年的秘書長工作。

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馬蒂亞斯-科爾曼是比利時東部出生的澳大利亞政治家，在澳右翼政府麾下擔任過7年財長。一口具有強烈德語口音的英語，讓他在家鄉被戲稱為“終結者施瓦辛格”。

會說四種語言，具有亞洲工作背景的馬蒂亞斯-科爾曼在今年三月得到經合組織新秘書長提名，已被視為是澳大利亞的一場外交勝利，本次成功出任第6任秘書長，引發生態組織的沮喪情緒，環保人士們指責他曾在托尼-阿伯特政府屢次發出質疑氣候變化的言論。在今天的履新演說中，馬蒂亞斯-科爾曼就多個重點工作議題表態，點擊以下視頻，回顧現場。