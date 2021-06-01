解封要在咖啡廳慶祝！羅馬人喜迎店內第一杯 發表時間： 01/06/2021 - 18:43 羅馬市民在市中心咖啡廳，攝於6月1日 © AP供圖 作者： 呢喃 | 視頻： 呢喃 5 分鐘 疫苗策略起效，意大利從6月1日起繼續解封，餐飲店重啟內部服務，眾多意大利人早上湧入咖啡店，慶祝距離正常的生活，又近了一步。從本月7日起，宵禁時間將延遲到凌晨開始，21日徹底廢除。 廣告 繼續瀏覽後續 2020年3月以來，意大利一直受到新冠疫情的重擊，政策限制下人們的生活進入慢速甚至全面封鎖。截至目前，意大利有超過12萬6千人死於新冠，而今在疫苗運動的蓬勃開展下，病例數明顯下降，該國正在慢慢恢復正常。目前有將近3500萬人接種了至少一劑疫苗，佔總人口的一半以上。6月1日星期二起，意大利酒吧和餐館可以重新為人們提供室內服務了。不過，顧客仍然需要在沒有落座或者沒有進食的時候保持佩戴口罩。雖然仍有不便，顧客和餐飲老闆們已經十分欣慰。畢竟，站在咖啡台前快速喝掉咖啡，這不僅是一項傳統，還是成千上萬人糊口的命脈。 羅馬市民在市中心咖啡廳，攝於6月1日 © AP供圖 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 歐洲 意大利 新冠病毒