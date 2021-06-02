世界疫苗峰會新認捐近24億美元

世界幾十個國家星期三承諾將捐出近24億美元給新冠疫苗全球取得機制（COVAX）疫苗分享計畫，使得全球取得機制獲得的總捐款達 96億美元，用來為貧窮國家採購和運送疫苗。

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路透社和中央社報導，由日本和全球疫苗免疫聯盟共同主辦的視訊疫苗高峰會中，包括非洲島國毛里求斯 捐2500美元以及更大型和富裕國家認捐 數以百萬計美元及疫苗等。全球疫苗免疫聯盟和世界衛生組織（WHO ）共同主導新冠疫苗全球取得機制疫苗分享機制。

全球疫苗免疫聯盟負責人巴洛索（Jose Manuel Barroso）表示 ：「我們已朝保護全世界邁出重大一步。」巴洛索又說 ，各國新認捐資金，使得新冠疫苗全球取得機制獲得的總捐款達96億美元 。 日本首相菅義偉宣布，將追加捐8億美元， 連同日本先前已捐出金額，總計捐10億美元。菅義偉形 容，今日的成果是朝公平取得疫苗邁出的極其重要且有 意義步驟。 目前僅運送7700萬劑疫苗給127國的新冠疫苗全球取得機制，目標是 為窮國加速取得18億劑疫苗，供將近30%貧窮國家人口 施打。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳大利亞將再捐5000萬美元，總計捐出1億3000萬美元。

宣布新捐款的其他國家包括加拿大、瑞典、奧地利 、瑞士和盧森堡等，承諾將捐出1500萬劑疫苗和5000萬歐元的西班牙總理桑切茲表示，「只有以身作則，我們鼓動團結才會 有效。」

美國副總統卡馬拉哈里斯提及美國今 年捐出20億美元，明年將撥款20億美元。