路透社：拜登尚未能扭轉美國形象下滑 中國聲譽有提升

在美國總統拜登出訪歐洲前夕，德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)和貝塔斯曼基金會(Bertelsmann Foundation)所做一項調查顯示，拜登尚未能挽回美國在疫情前的地位。中國的聲譽有小幅提升。

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據路透社報道稱，周一公布的調查顯示，受疫情應對的影響，美國作為全球領袖大國的聲譽在法國和德國民眾中受損。新冠疫情已經導致美國近60萬人喪生。根據3月26日的美國研究報告，如果採取更有效的策略，美國前總統特朗普本可以使國內新冠死亡病例減少40萬。

根據這項調查，“拜登政府就任的前三個月並未改變法國和德國人對美國全球影響力的看法，”在11個國家進行的調查發現。“這些結果與2020年的調查一致，較疫情前數據下降了約10點，而對中國的看法則改善。”

調查發現，相比之下，美國國內認為美國在海外的影響力有所上升。拜登周三開始進行他上任總統以來的首次歐洲之行，出席七國集團(G7)、北約(NATO)和歐盟峰會。他面臨修復被特朗普破壞的跨大西洋關係的挑戰；特朗普退出國際協議，並尖銳批評北約，削弱了歐洲對華盛頓的信任。

報道稱，僅51%德國人認為美國是可靠的夥伴；在法國、英國、波蘭則分別有60%、67%和76%的人這麼認為。不到25%的土耳其人信任美國。該調查顯示，大多數美國人將歐盟視為可靠的夥伴。大多數接受調查者仍認為美國應該參與歐洲的防禦和安全，但瑞典和土耳其除外。瑞典對此的看法分歧。

這項調查是於3月29日-4月13日間透過網路進行，對加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典、土耳其、英國和美國等11個國家的各1,000名成年人進行抽樣調查。

消息沒有提及中國海外聲譽提高的細節。