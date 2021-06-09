博明建議美國會就新冠溯源成立跨黨派調查委員會

美國前副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)6月8日在出席國會聽證會回答質詢時稱，“美國已經掌握的大量間接證據顯示，新冠病毒(SARS-CoV-2)來自於武漢病毒研究所實驗室的可能性高於自然起源”。他建議美國國會成立一個跨黨派的調查委員會，對新冠病毒進行溯源調查。

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美國國會參議院軍事委員會周二舉行了一場題為“美國與中國的戰略競爭”的聽證會。作為四位受邀作證人之一，在問答環節中針對共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）提問，他對新冠病毒如何出現的看法，以及實驗室泄漏的假設是否值得研究的問題，博明回答說，“我認為多數的間接證據，重要的是要知道，它仍然是間接證據，有利於這一假設，即這是一個實驗室的意外泄漏，而不是一個自然的人畜共患事件。”他補充說，“中國不希望我們真正找到究竟發生了什麼問題的答案，我認為應該迅速成立一個擁有傳票權力的兩黨委員會。”

博明稱，“我認為我們需要停止（病毒）功能增益(gain-of-function)研究，並在全球範圍內起帶頭作用，並恢復奧巴馬政府對功能增益研究的禁令，該禁令旨在幫助預測當前的大流行病，但實際上可能反而為這次大流行埋下種子”。他建議，“我認為另一個領域是開始建立一個監控網絡。技術已經有了，只要再用一點精力，就能通過全球監測網絡檢測出病原性疾病。”

去年2月16日，科頓在一次與福克斯新聞的採訪中提出了實驗室論的可能，他也因此在接下來的數月中遭到了《紐約時報》和《華盛頓郵報》等媒體引述部分專家否認病毒人造論的批評和質疑。針對博明的發言，科頓說，“我同意你的觀點，所有的證據都指向那些實驗室，我是說所有的證據。沒有一個證據指向中國共產黨用來做掩護的那個愚蠢的食品市場”。他稱，“但我也同意你的觀點，中國不希望我們發現它，所以我非常懷疑我們是否能得到武漢實驗室來源的直接證據。”

會上，民主黨籍參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）表示，“有一點共識似乎是，中國政權對揭開（病毒）根源的努力一直痛苦地不合作。” 他說，“中國的缺乏合作也許接近於蓄意掩蓋”。他向聽證會上的其他證人提問稱， “可以做些什麼來促使和說服基本上掌管中國的共產黨，世界的健康取決於他們更加積極主動。”對此，喬治城大學沃爾什外交學院的教授麥艾文（Evan Medeiros）回答說，“重要的是要記住，病毒的起源很可能觸及政權的合法性問題，這也是（中國）政府如此不透明和不合作的原因之一，所以這是一場艱苦的戰鬥。”

麥艾文說，支持成立一個關於病毒溯源的兩黨委員會，並認為“影響（中國）領導層保持透明和合作的最佳機會是......如果出現一個國際共識，即中方需要分享更多信息。”另就台海問題，博明稱，“（台海）軍事危機的風險越來越大，如果台灣被征服，其民主被消滅，對美國的權力、影響力和繁榮來說，風險再大不過了”。他談到，中國海軍現在比美國海軍多出60艘艦船，如果台灣被逼向北京屈服，該地區的其他美國盟友，從日本開始並延伸到東南亞將有充分理由質疑他們自己的國防戰略的基礎。

同樣出席了當天聽證會的，美國智庫“戰略及國際研究中心”（CSIS）高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）則發言說，“如果美國明確承諾在發生軍事入侵時保衛台灣，中國可能被激怒而展示武力”。相反，她主張制定政策，確保美國軍隊有能力與解放軍對峙，幫助台北加強經濟，增加台灣與國際社會的聯繫等措施。