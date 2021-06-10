拜登今與約翰遜首場會晤：英國，你好！

6月9日晚間，美國總統喬-拜登抵達英國，以和英國首相約翰遜的會面，開啟他上任後的第一次外國訪問。約翰遜是拜登上任後第一個電話聯繫的歐洲國家領導人，但約翰遜致力於脫離歐盟後，讓英國的光輝重現國際江湖，而非“讓英國看起來對美國有需求”，因此本身並未像往屆首相那樣，吹噓英國與美國的“特殊關係”，只是稱讚美國“依然是英國最親密的盟友”。反倒是以愛爾蘭血統為自豪的拜登，再次確認英美之間“持久而特殊的關係”。

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拜登在抵達英國後，重申“美國回來了”，“世界上的民主國家已經團結起來，應對最艱難的挑戰”。他和約翰遜會面地點位於英國西南部的濱海卡比斯灣，那裡還將從本周五到周日，召開七國峰會，重點關注新冠疫情大流行，和氣候危機。首先，根據白宮消息，拜登將宣布美國歷史性採購5億支輝瑞新冠疫苗，通過Covax系統，捐贈給92個防疫最需要幫助的國家。這將是“單一某個國家下的最大的一筆用於捐贈的疫苗訂單”。

本次拜登和約翰遜兩人的會面，有望達成新的“大西洋公約”，而目前的英國脫歐尚未完全塵埃落定，北愛爾蘭和平進程問題則是這場會面的敏感點：早前泰晤士報稱，美國方面指責英國政府在北愛問題上製造緊張，並呼籲各方以經濟和政治穩定為重，在現有機制下，通過對話解決分歧。拜登早前也警告過約翰遜，若英國脫離歐盟系列舉動，威脅到1998年的北愛爾蘭和平協議，那麼美國將決不會和英國簽署貿易協議。

有關新的“大西洋公約”，這一靈感來自溫斯頓-丘吉爾與富蘭克林-羅斯福簽署的公約模板，唐寧街方面稱，根據新的公約，“誠然，1941年之後，世界變了，但不變的，是價值觀”，其中包括“捍衛民主，集體安全，國際貿易”等，以及“打擊網絡犯罪，應對氣候變化，保護生物多樣性，幫助全球結束新冠疫情大流行，重振經濟”等新的挑戰。具體而言，拜登和約翰遜將討論英美之間如何在疫情之後，重啟人員往來，另外雙方還將討論技術領域的一份合作協議。

星期天，拜登還將前往溫莎城堡造訪英國女王伊麗莎白二世，之後參加北約峰會，和與歐盟的一場峰會。下周三，他將在日內瓦與俄羅斯總統普京會面，這也是他歐洲行的亮點之一。