民意洶湧奧爾班鬆口 匈牙利宣布將公投決定要不要復旦分校

5月初匈牙利政府還表示不可能有其他選項，到6月10日星期四，總理奧爾班鬆口稱“將會舉行公投”，決定復旦大學布達佩斯分校是否落地該國首都。

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星期四，奧爾班在一場記者會上表示：“會有這麼一場公投的”，“這將是一次展示各方立場與理由的很好的機會”。奧爾班強調，他自己“也有很多充分的理由，要向大家展示”，“屆時公投結果出爐，我將會接受布達佩斯選民們的決定”。這場地方公投預計不會再2023年之前舉行，根據總理辦公室的消息，需要先拿到復旦分校建校具體計畫書，再舉行公投。

6月4日，由反對派當政的布達佩斯市發起了民意諮詢，結果顯示布達佩斯市民大多數都反對復旦分校計畫。上周六的數千人大遊行也讓奧爾班看到了民意的洶湧。他原本想在2024年看到復旦分校落地首都，因此在今年四月底和復旦大學簽署了協議。然而因涉及巨額中國貸款和財政壓力，民眾擔心稅收會用來“幫助中國建中國的大學”，而不是幫助布達佩斯完成預先打算建造的“學生城”。多個反對派政黨領導人也對復旦分校計畫十分抗拒，認為這將給匈牙利立足的歐盟發出有關人權和民主的錯誤信號，讓奧爾班在“尋求專制的道路上越走越遠”。奧爾班本人目前面臨各反對黨的聯合勢力，各反對黨已決議內部達成和解，外部共同尋求在2022年議會選舉當中，結束奧爾班的總理生涯。