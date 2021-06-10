澳大利亞國防部長表示印太地區軍事衝突的可能性不再遙遠

澳大利亞國防部長杜登表示澳大利亞不會和中國建立深厚的軍事合作；希望與盟友美國加強軍事合作，而且樂見更多美軍進駐澳大利亞。

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「悉尼晨驅報」及墨爾本「世紀報」網站星期四同時刊登報導，杜登（Peter Dutton） 當天出席澳洲戰略政策研究所一場會議中發表演說。

杜登又指出，印太地區已進入自二次世界大戰以來最為複雜和難以預測的時期；他認為這是由於中國和美國陷入激烈戰略競爭、新的破壞性科技出現，以及有些國家經常採取「灰色地帶」式滋擾行為所致。

杜登批評，印太地區內有些國家的行為是在破壞區域和平；因此，「和過往相比，軍事衝突的可能性已變得不再遙遠」。

杜登說：毫無疑問，這是中國要面對的問題；這是我們澳大利亞的立場和歷史現實。

中央社報道，杜登表示：「我們致力尋求與中國建立有建設性的關係，但我們不接受違法行為，我們不接受我們的選舉受到干預，我們不接受有人透過民主或非民主的程序來實行干預，我們渴求區域和平，我們會持續為此而努力。」

杜登提到，美軍可能會加派軍力進駐澳大利亞；他認為這是符合澳洲和美國的國家安全利益。

根據澳洲國防部網站資料，美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）從2012年起在澳大利亞北領地接受乾旱地形訓練；從2012年的200人，到2019年已多達2500人。

澳洲廣播公司（ABC）報導，杜登在澳洲戰略政策研究所的會議中提到，未來可能會有美國軍艦駐守於澳大利亞西澳州首府柏斯市附近的斯特林皇家澳洲軍港（HMAS Stirling）。

杜登在會議中一度被問及，全球是否正邁向民主和獨裁兩大陣營對壘的戰爭局面；杜登說：「我想是的。」