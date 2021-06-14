譚德賽呼籲中國配合新冠病毒溯源調查

世界衛生組織總幹事譚德賽6月12日在線上參加七國集團峰會會議時呼籲中國配合新冠病毒溯源調查。

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據《華爾街日報》報導，譚德賽在會上發言說，“如你所知，我們需要中方的合作。我們需要透明度來理解、了解或找到這種病毒的來源……報告發布後，數據共享存在困難，尤其是原始數據。” 他稱，下一步的調查工作正在進行中。

同樣就新冠病毒溯源調查議題，周日發布的七國集團領導人公報指出，“加強透明度和問責制，包括重申我們對全面實施和改進遵守《2005年國際衛生條例》的承諾。這包括調查、報告和應對來源不明的疫情。我們還呼籲開展及時、透明、由專家主導、以科學為基礎的世衛組織召集的新冠病毒起源第二階段研究，包括按照專家報告的建議，在中國開展研究。”

據了解，七國集團成員將在明年提供10億劑新冠疫苗，並與私營部門、G20 和其他國家合作，在未來幾個月內增加貢獻。世衛組織日前提出的目標是，即到2022年6月為全球70%的人口接種疫苗，並指需要110億劑疫苗才能實現。

就新冠疫苗短缺問題，譚德賽說，“我們需要更多。我們需要更快”。他稱，儘管缺乏疫苗，但到明年6月全球 70% 的人口接種疫苗的目標仍然可以實現。譚德賽說，可以增加生產能力以達到目標。