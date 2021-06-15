北約強調網絡防禦新政策 拜登見普京也將就此過招兒

作為布魯塞爾北約峰會公報的一部分，美國等北約組織國家周一（6月14日）通過了一項新的網絡防禦政策。公報寫道：“盟友們意識到，在某些情況下，重大惡意網絡活動可被視為武裝攻擊。”網絡攻擊問題估計也會成為拜登會見普京時要“過招兒”的內容之一。

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作為新的網絡防禦政策的一部分，北約決定，在發生北約成員國遭到網絡攻擊的情況下，將援引《北大西洋公約》（North Atlantic Treaty）創始章程的第5條進行“逐案處理”。 該條款規定，如果任何北約盟國受到攻擊，其他成員國將視之為針對所有北約成員國家的攻擊，並考慮採取行動予以回應。

布魯塞爾北約公報寫道：“盟友們意識到，在某些情況下，重大惡意網絡活動可被視為武裝攻擊。”作為新政策的一部分，包括美國和大多數歐洲國家在內的北約成員國都同意，將北約作為信息共享和參與國際網絡安全問題的平台，並繼續提高北約成員的網絡防禦能力。

美國總統拜登周一告訴記者，這是過去七年來，北約首次重申這項政策，並強調它將“提高集體抵禦來自國家和非國家行為者，對我們的網絡和關鍵基礎設施攻擊的反威脅的能力”。拜登說：“我們的聯盟仍然能夠戰勝我們這個時代的挑戰。”

拜登的國家安全顧問傑克·沙利文周日在北約峰會前對記者表示，這項新政策將“提升整個北約的網絡防禦、政治和情報水平。”沙利文指出，整個政策不會成為“公開文件”，並重申將在“具體個案”的基礎上引用《北大西洋公約》第5條。

最近幾個月，被懷疑俄羅斯政府的黑客對太陽風公司（SolarWinds Corp）的黑客攻擊危及了9個美國聯邦機構，而最近對“殖民管道”系統公司（Colonial Pipeline）和肉類加工企業（JBS USA）的黑客勒索軟件攻擊，都對美國關鍵的供應鏈造成了重大破壞。在國際上，黑客勒索軟件攻擊也成為一個日益嚴重的問題，特別是在COVID-19疫情期間針對醫療系統的攻擊。

預計美國總統拜登將在與俄羅斯總統普京舉行會晤時討論網絡安全問題。拜登曾經表示說：“如果普京選擇不合作，像過去那樣在網絡安全和其它一些方面採取行動，那麼我們將做出回應，我們將以同樣的方式作出回應。”