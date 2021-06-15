印度發現的變異毒株傳至74國，美專家擔憂：將或成美主流毒株

最早在印度被發現的德爾塔（Delta）新冠變異毒株，被指傳染性更高且更容易導致重症，如今已在至少74個國家被發現人們擔心，這種病毒恐怕成為全球主要毒株。

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據英國《衛報》14日報道，美國前食品藥品監督管理局（FDA）局長戈特利布（ScottGottlieb）表示，德爾塔變異毒株在美國佔據主導地位將是“不可避免”的，他稱美國感染Delta變異毒株的病例數約每兩周翻一倍，佔整體新病例的10％，在英國佔比則高達90%。美國傳染病專家福奇也曾表示，Delta變異毒株比原始毒株更具傳播性，美國不能允許這種毒株像在英國那樣佔據主導地位。

儘管各國衛生部門積極收集及共享新變異毒株的信息，但令人擔憂的是，在病毒監測系統不那麼健全的國家，Delta變異毒株引起的疫情恐怕早已擴散。美國布朗大學公衛學院院長賈哈（Ashish Jha）上周指出，Delta變異毒株“是我們至今所見最具傳染性的變異毒株”。澳大利亞墨爾本在嚴格封鎖之下仍出現Delta變異毒株引起的病例，可見這種病毒能夠輕易突破現有的邊境與檢疫措施。剛果民主共和國正面臨第三波疫情，部分原因即是這種病毒，首都金沙薩的醫院已經人滿為患。津巴布韋近來也暴發Delta病毒疫情，3天內出現40例確診病例，政府已對部分地區下達為期2周的封鎖令。

世界衛生組織（WHO）4月將Delta變異毒株列為“須留意變異株”（VOI），5月升級至“高關注變異株”（VOC）。根據印度等地的疫情，感染Delta變異毒株的病例病情更加嚴重，導致胃痛、噁心嘔吐、食慾不振、聽力喪失與關節疼痛等癥狀。