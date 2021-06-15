拜普會 拜登稱將是“關鍵的” 俄方指有用但不大可能有協議

美國總統拜登14日在布魯塞爾說，他明天同普京的會晤將是“關鍵的”，如果俄羅斯政府選擇合作，他將向莫斯科提出在雙方有共同利益的領域進行合作。今天，來自莫斯科的消息稱，俄美元首的日內瓦會晤，不大可能有具體成果但仍是有用的。

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據路透社報道 ，拜登將普京描述為“一個敵手，或者一個可能成為敵手的人”，聰明而強硬。

“我將向普京總統明確表示，如果他選擇合作，我們可以在某些領域進行合作，”拜登在布魯塞爾舉行的北約峰會後說。

“如果他選擇不合作，並在網絡安全和其他一些活動方面以他過去的方式行事，我們將作出回應，我們將作出相應的反應”，拜登補充說。

拜登強調，他也將向普京“明確說明紅線在哪裡”。

此前，美國《新聞周刊》網站報道，國務卿布林肯周日對拜普會表示說：“如果俄羅斯選擇繼續其魯莽激進做法，我們將作出強有力回應，正如拜登在干涉選舉、太陽風公司網絡襲擊事件以及納瓦利內事件上所表現出來的立場一樣。”

另有一位白宮官員表示，在與普京會晤後，拜登將單獨舉行新聞發布會。

至於莫斯科當局的態度，克里姆林宮一名幕僚今天表示，俄羅斯總統普京和美國總統拜登周三在日內瓦的會晤不太可能達成具體協議，但會談仍是有用的。

在雙邊關係處於多年來低點之際，這將是拜登就任總統以來美俄領導人首次會面。

普京的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）告訴路透社記者，除了最終公報，會面議程在他周一與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）通電話時得到確認。

據這位克里姆林宮幕僚表示，核穩定、氣候變化、網絡安全以及在對方國家被監禁的美俄公民的命運，都列入了議程。

烏沙科夫評估說：“我不確定是否會達成任何協議。我以務實樂觀的態度看待這次會議。”