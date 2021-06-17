美俄峰會：分析家稱拜登正設法削弱普京在國際舞台上的重要性

美國總統拜登與俄羅斯總統普京在瑞士日內瓦的峰會結束後，有分析家表示，拜登正設法削弱普京在國際舞台上的重要性。上任後首度出訪的拜登，尋求不要將俄羅斯塑造成美國的直接競爭對手，而是將俄國塑造成小角色，因為華盛頓日益將心思放在對付中國上。

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路透社報導說，據幕僚表示，拜登希望傳遞的訊息，是俄羅斯總統普京的行為，包括干預選舉、對西方國家網路攻擊和對待國內異議人士的方式，都讓他在國際舞台受到孤立。部分觀察家表示，但拜登同時又要努力遏止美俄關係惡化，嚇阻核衝突威脅，這可能有其難度。

特朗普政府時期的國安顧問莫里森說，“拜登政府想要緩和緊張局勢，不過我不清楚普京是否也有同樣想法”。美俄官員會前都認為日內瓦峰會有重大突破的機會不大，他們是對的，沒有談出具體成果。美俄領導人承諾會就武器控制和網路安全恢復談判，並尋找可能合作的領域。

拜登上任不久後，一再稱普京是“劊子手”，美俄關係早就因此變得緊張。兩國外交關係裂痕不僅加深，也撤回派駐在對方首都的外交大使。 拜登在與普京結束會談後說，俄國非常想要維持大國的地位。拜登在搭機離開日內瓦之前說，“俄國現在處境非常、非常艱難，他們受到中國的擠壓”。

新海芬大學副教授、俄國和歐亞事務專家施密特說，拜登正設法削弱普京在國際舞台上的重要性。施密特說：“策略純粹就是利用說出一些事實真相，故意激怒普京。無論如何，都會招致強烈反彈”。 一名資深政府官員表示，拜登對俄國採取的策略成功可能性更高，因為拜登在與普京見面之前，先後參加了英國舉辦的七大工業國集團峰會和在比利時布魯塞爾召開的北約組織峰會，號召盟邦支持“以規則為基礎的國際秩序”原則。

據法新社報導，普京和拜登舉行兩人首場面對面會談後發布簡短聲明，雙方同意就核武器控制展開對話。俄國外交部次長周四說，武器控制對話預計數週內展開。俄羅斯外交部次長雷雅布可夫表示，俄美雙方擯棄核戰爭，是一項“真正的成功”。美俄合計擁有全球90%以上的核武，而“新戰略武器裁減條約”是兩國僅存的裁減核武協定。