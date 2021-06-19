促美國慶日實現疫苗接種率70%目標 拜登呼籲美國人快打疫苗

美國正在大規模接種新冠疫苗，但仍有可能無法實現拜登所提出的目標，即 70% 的美國成年人在 7 月 4 日國慶日時至少接種第一劑疫苗，多個州都遠未達到這一門檻。在變異病毒引發嚴重關切和國慶日臨近之際，拜登和其副總統賀錦麗呼籲美國人加快施打新冠疫苗。

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拜登在18日的白宮講話中說，在 150 天內接種 3 億劑疫苗是關鍵的一步。 65% 的美國成年人現在接受了第一次注射。他對此表示欣慰但同時警告：各地的努力分布不均，病毒繼續致死。

他說，“不幸的是，那些人們沒有接種疫苗的地方病例並沒有減少，甚至一些地區呈現上升趨勢，數據很清楚：如果不接種疫苗就可能會患上重症、死亡並傳播病毒，這非常令人擔憂，尤其是面對更易傳播、更致命且對年輕人尤其危險的 Delta 變異病毒。

他懇求美國人現在就行動，接種疫苗，以獲得一個自由的夏天。與此同時，副總統賀錦麗也在喬治亞州發表類似講話，該州目前只有 45% 的人接種了第一劑疫苗。

路透社報道指，拜登的目標是在7月4日獨立紀念日前，讓國內70%的成人至少都施打1劑疫苗。按照當前進度，美國屆時似乎不太可能達標，目前只有15個州和華盛頓特區達標。

截至目前，美國約有65.1%民眾已接種至少1劑疫苗，而過去兩周接種率增幅不到1%。如果要達成目標，美國在未來兩周必須速度翻倍。白宮未立即對可能無法達標一事置評。