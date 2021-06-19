澳大利亞就中國對澳葡萄酒徵收反傾銷關稅正式向世貿提起訴訟

中國政府於2020年12月10日對來自澳大利亞的葡萄酒徵收懲罰性關稅。圖為去年11月27日在中國浙江省杭州市的一家超市的貨架上出售的澳大利亞葡萄酒。

澳大利亞政府周六（6月19日）宣布，已就中國對澳大利亞進口葡萄酒徵收反傾銷關稅向世界貿易組織正式提起訴訟。

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堪培拉在聲明中表示，該投訴是在與澳大利亞葡萄酒生產商進行密切磋商之後提出的，同時聲明也表示澳方願意與中國直接談判以解決該問題。

法新社報道指，中國是澳大利亞最大的貿易夥伴國，此舉是雙方貿易爭端的又進一步，此前澳大利亞總理莫里森曾多次警告，其政府將對所有試圖對澳使用“經濟脅迫”的國家做出回應。

上周在英國舉行的工業七國峰會聲明呼應了澳大利亞的訴求，即對中國的貿易作為及在全球日益武斷的立場採取取更堅定的立場。

中國近幾個月來對一系列澳大利亞產品實施經濟制裁，包括對多種農產品、煤炭、葡萄酒徵收關稅（11 月關稅幅度高達 218%），以及對旅遊業採取限制措施等。

官方數據顯示，這些措施幾乎關閉了澳大利亞最重要的國際葡萄酒市場，其銷售額從 11 億澳元（約合8.4 億美元）降低到僅 2千萬澳元。澳大利亞商務部長泰漢(DanTehan)在周六的新聞發布會上說， “中國政府採取的行動對澳大利亞葡萄酒業造成了重大損害。”

許多澳大利亞人認為，中方的這些措施是在懲罰他們反擊北京在澳洲擴大影響力的行動、拒絕中國對敏感領域投資，以及公開呼籲調查新冠病毒起源。

此前澳大利亞已就中國對澳大麥出口加征懲罰關稅向世貿組織提起訴訟。